Петербургские волонтеры помогли снять кошку с Большеохтинского моста

Волонтеры в Санкт-Петербурге помогли снять кошку с Большеохтинского моста, сообщает Neva.today. Ее заметили на нижней балке одной из ферм прохожие.

Сообщается, что, чтобы спасти животное, к месту происшествия доставили альпинистское снаряжение, на конструкцию за кошкой с его помощью поднялись волонтеры. Очевидцы на всякий случай страховали кошку, растянув тент, однако он не понадобился. Животное удалось поймать и посадить в переноску.

Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС спасли нерпу, которую нашли в центре Архангельска. Специалисты отвезли млекопитающее к проруби и выпустили на волю.

До этого сообщалось, что в Биробиджане спасателям пришлось вытаскивать кота, застрявшего в балконной решетке. Питомец попытался протиснуться между прутьев, чтобы добраться до кошки.