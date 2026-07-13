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13 июля 2026 в 14:03

Петербургские волонтеры помогли снять кошку с Большеохтинского моста

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Волонтеры в Санкт-Петербурге помогли снять кошку с Большеохтинского моста, сообщает Neva.today. Ее заметили на нижней балке одной из ферм прохожие.

Сообщается, что, чтобы спасти животное, к месту происшествия доставили альпинистское снаряжение, на конструкцию за кошкой с его помощью поднялись волонтеры. Очевидцы на всякий случай страховали кошку, растянув тент, однако он не понадобился. Животное удалось поймать и посадить в переноску.

Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС спасли нерпу, которую нашли в центре Архангельска. Специалисты отвезли млекопитающее к проруби и выпустили на волю.

До этого сообщалось, что в Биробиджане спасателям пришлось вытаскивать кота, застрявшего в балконной решетке. Питомец попытался протиснуться между прутьев, чтобы добраться до кошки.

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