«Он может быть резок»: Жорин о конфликте Фадеева и Глюкозы из-за псевдонима Адвокат Жорин выразил надежду, что Фадеев и Глюкоза перестанут конфликтовать

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Максим Фадеев

Звездный адвокат Сергей Жорин в беседе с NEWS.ru выразил надежду, что музыкальный продюсер Максим Фадеев и певица Наталья Чистякова-Ионова решат вопрос об использовании ее сценического псевдонима. По словам юриста, который не представляет ничьих интересов, правовые процедуры могут отдалить двух хороших людей друг от друга.

Порой он (Максим Фадеев. — NEWS.ru) может быть решителен и даже резок. Я говорю это в надежде, что Максим и Наталья Чистякова-Ионова решат вопрос об использовании сценического псевдонима Глюк'oZа и не станут доводить дело до суда. Правовые процедуры могут отдалить двух хороших людей друг от друга. Не хотелось бы, чтобы они становились врагами из-за этой ситуации, — высказался Жорин.

Он подчеркнул, что Фадеев достаточно эмоциональный человек из-за своей творческой натуры. При этом, как отметил Жорин, продюсер достаточно отходчив, однако бывают случаи, когда он принципиален и непреклонен. Адвокат привел в пример конфликт с певицей Наргиз.

Например, конфликт с певицей Наргиз. И в этом он на 100% прав, она действительно очень неприятный и подлый человек. А ее высказывания про Россию после начала СВО лишь подтвердили это, — заявил Жорин.

Ранее Фадеев заявил, что музыкальный проект Глюк'oZa будет перезапущен без Чистяковой-Ионовой. Кто именно займет место Глюкозы, неизвестно. Продюсер опубликовал в социальных сетях короткую нарезку с отрывками старых песен группы, где было слышно небольшой кусок новой композиции «Мыши». Релиз трека состоялся 19 апреля.