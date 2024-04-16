Глюк’oZa перезапустят без певицы Глюкозы Фадеев заявил, что Глюк’oZa перезапустят без певицы Глюкозы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова)

Продюсер Максим Фадеев заявил в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что музыкальный проект Глюк’oZa будет перезапущен без певицы Глюкозы (Наталья Чистякова-Ионова). Он выложил в соцсети короткую нарезку с отрывками старых песен группы, где было слышно небольшой кусок новой композиции «Мыши».

Та самая Глюк’oZa. Как и обещал, возобновляем группу с оригинальным голосом и креативом, — написал Фадеев.

Он не уточнил, кто займет место Чистяковой-Ионовой. Релиз трека запланирован на 19 апреля.

Ранее Фадеев назвал певицу Полину Гагарину сложным человеком. По словам продюсера, он сразу понял, что Гагарина «не его человек». Исполнительница являлась участницей и победительницей второго сезона «Фабрики звезд», который Фадеев вел как художественный руководитель. Продюсер отметил, что в данное время нейтрально относится к исполнительнице, добавив, что ему «все равно».

В марте Фадеев опроверг домыслы, что он может быть отцом ребенка его бывшей подопечной из группы SEREBRO Ольги Серябкиной. В соцсетях кто-то из подписчиков спросил, действительно ли певица, которой приписывали роман с Фадеевым, родила от него ребенка. Продюсер добавил, что не поддерживает общение с бывшей солисткой SEREBRO, однако позволил ей исполнять хиты музыкального коллектива. Кроме того, он поделился планами возродить некогда популярное трио.