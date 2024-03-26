Фадеев назвал Гагарину «сложной» и рассказал, почему они не сработались Фадеев: Гагарина была самой сложной из «Фабрики звезд»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Полина Гагарина

Музыкальный продюсер Максим Фадеев назвал певицу Полину Гагарину сложным человеком, передает Starhit. Как пишет издание, в соцсетях композитор часто отвечает на вопросы фанатов, недавно у него спросили, кто был самым сложным из «фабрикантов». По словам продюсера, он сразу понял, что Гагарина «не его человек».

Я думаю, что Гагарина. Она была самая молодая и самая сложная. Сразу понял, что это не мой человек. Не знал, что с ней делать. Поэтому, наверное, и разошлись, — ответил Фадеев.

Гагарина была участницей и победительницей второго сезона «Фабрики звезд», который Фадеев вел как художественный руководитель. Продюсер отметил, что сейчас он нейтрально относится к исполнительнице, добавив, что ему «все равно».

Ранее Фадеев опроверг домыслы, что он может быть отцом ребенка его бывшей подопечной из группы SEREBRO Ольги Серябкиной. Он рассказал, что не поддерживает общение с бывшей солисткой группы, однако позволил ей исполнять хиты музыкального коллектива. Кроме того, он поделился планами возродить некогда популярное трио. Известно, что осенью 2020 года Серябкина вышла замуж за предпринимателя и бывшего сотрудника лейбла Фадеева MALFA Георгия Начкебию. Спустя год у них родился сын Лука.