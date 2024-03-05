Российский продюсер Максим Фадеев опроверг домыслы, что он может быть отцом ребенка его бывшей подопечной из группы SEREBRO Ольги Серябкиной. Об этом он заявил, отвечая на вопросы поклонников в Instagram (деятельность запрещена в РФ). Кто-то из подписчиков спросил, действительно ли певица, которой приписывали роман с Фадеевым, родила от него ребенка.
Это самая смешная история, которая до меня дошла в последнее время. Конечно, нет, — написал продюсер.
Он рассказал, что не поддерживает общение с бывшей солисткой SEREBRO, однако позволил ей исполнять хиты музыкального коллектива. Кроме того, он поделился планами возродить некогда популярное трио.
Известно, что осенью 2020 года Серябкина вышла замуж за предпринимателя и бывшего сотрудника лейбла Фадеева MALFA Георгия Начкебию. Спустя год у них родился сын Лука.
Ранее Серябкина за кулисами концерта «Танцы! Елка! МУЗ-ТВ!» заявила, что впредь не будет отвечать на вопрос о двухлетнем сыне, в частности о том, с кем он находится. Она подчеркнула, что это официальное заявление «матери года». Певица рассказала, что у нее сейчас много разных выступлений и интервью, на которых ей задают самый ненавистный вопрос — с кем сейчас ее ребенок.
У Серябкиной на протяжении нескольких лет продолжается конфликт с другой экс-участницей SEREBRO Еленой Темниковой. Та заявляла, что разочаровалась в Серябкиной из-за ее романа с Максимом Фадеевым. Серябкина, в свою очередь, эту информацию опровергла, заявив, что романтические отношения у нее были не с Фадеевым, а с самой Темниковой (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).