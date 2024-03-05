Фадеев рассказал, является ли он отцом ребенка Серябкиной Продюсер Фадеев заявил, что не является отцом ребенка певицы Ольги Серябкиной

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Максим Фадеев

Российский продюсер Максим Фадеев опроверг домыслы, что он может быть отцом ребенка его бывшей подопечной из группы SEREBRO Ольги Серябкиной. Об этом он заявил, отвечая на вопросы поклонников в Instagram (деятельность запрещена в РФ). Кто-то из подписчиков спросил, действительно ли певица, которой приписывали роман с Фадеевым, родила от него ребенка.

Это самая смешная история, которая до меня дошла в последнее время. Конечно, нет, — написал продюсер.

Он рассказал, что не поддерживает общение с бывшей солисткой SEREBRO, однако позволил ей исполнять хиты музыкального коллектива. Кроме того, он поделился планами возродить некогда популярное трио.

Известно, что осенью 2020 года Серябкина вышла замуж за предпринимателя и бывшего сотрудника лейбла Фадеева MALFA Георгия Начкебию. Спустя год у них родился сын Лука.

Ранее Серябкина за кулисами концерта «Танцы! Елка! МУЗ-ТВ!» заявила, что впредь не будет отвечать на вопрос о двухлетнем сыне, в частности о том, с кем он находится. Она подчеркнула, что это официальное заявление «матери года». Певица рассказала, что у нее сейчас много разных выступлений и интервью, на которых ей задают самый ненавистный вопрос — с кем сейчас ее ребенок.

У Серябкиной на протяжении нескольких лет продолжается конфликт с другой экс-участницей SEREBRO Еленой Темниковой. Та заявляла, что разочаровалась в Серябкиной из-за ее романа с Максимом Фадеевым. Серябкина, в свою очередь, эту информацию опровергла, заявив, что романтические отношения у нее были не с Фадеевым, а с самой Темниковой (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).