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13 июля 2026 в 13:47

Нарколог предупредил, какие напитки опаснее крепкого алкоголя

Нарколог Рудковский назвал слабоалкогольные коктейли с энергетиком опаснее водки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Сладкие слабоалкогольные коктейли с добавлением энергетиков представляют наибольшую опасность для организма, заявил в беседе с «Газетой.Ru» нарколог Антон Рудковский. По его словам, подобные напитки создают больше рисков, чем водка или коньяк. Врач отметил, что из-за приятного вкуса и низкой крепости слабый алкоголь создает иллюзию безопасности.

Их пьют быстро, не отслеживая дозу. За счет сахара и вкусовых добавок организм позднее подает сигналы насыщения, а человек получает значительное количество этанола практически незаметно. Высокий градус не оставляет организму времени на адаптацию. Чем быстрее растет концентрация алкоголя, тем выше риск тяжелого отравления, — предупредил Рудковский.

Он добавил, что алкоголь выступает в качестве депрессанта, угнетающего центральную нервную систему. В то время как кофеин, содержащийся в энергетиках, создает субъективное ощущение бодрости и контроля. Это приводит к недооценке степени опьянения и снижению самокритики и повышению деструктивного поведения.

Ранее психиатр-нарколог Василий Шуров заявил, что хрупкая женщина может умереть, выпив 50 миллилитров паленого алкоголя. По его словам, крупный мужчина после такой дозы рискует ослепнуть.

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