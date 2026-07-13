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13 июля 2026 в 13:55

В Приморье рассказали о состоянии пострадавших при обрушении пирса

Пострадавшие при обрушении пирса в Артеме подростки успешно прооперированы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Двух подростков, пострадавших при обрушении пирса в городе Артеме Приморского края, успешно прооперировали, сообщили РИА Новости в региональном министерстве здравоохранения. При происшествии пострадали четверо человек, среди них трое детей.

Два мальчика успешно прооперированы и отдыхают. Поправятся. Все будет хорошо у ребят, — говорится в сообщении.

Инцидент произошел в бухте Муравьиная в Артеме. После обрушения пирса следователи возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В СУСК по Приморскому краю сообщили, что среди пострадавших были подростки 16, 15 и 14 лет, которых доставили в Артемовскую городскую больницу. Один из них получил травму с отрывом пальца.

До этого стало известно, что в Алексеевском районе Татарстана утонул 15-летний подросток. Трагедия произошла на озере вблизи села Сухие Курнали. Ребенка вытащили из воды очевидцы и передали врачам скорой помощи, но медики констатировали смерть.

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