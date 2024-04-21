Изолятор, наркотики, укол от алкоголизма: как живет Лева Би-2 после ареста

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участник рок-группы «Би-2» Лёва (Егор Бортник)

Солист группы Би-2 Егор Бортник (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) дал интервью журналистке Ирине Шихман (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). Что он сказал о заключении в тайской тюрьме, личной жизни и наркотиках?

Что Лева Би-2 рассказал о тайской тюрьме

Музыкантов арестовали на острове Пхукет 25 января сразу после концерта в местном зале Illuzion на Патонге. Они въехали в Таиланд с туристическими визами, поэтому выступление стало нарушением закона. В итоге рок-звезды вынуждены были провести ночь в полицейском участке. Потом их доставили в суд, который приговорил группу к штрафу в 3000 бат ($85) с человека.

В новом интервью Бортник рассказал, что после заключения ему потребовалась терапия посттравматического синдрома, за которой он обратился к испанскому психиатру. Во время нахождения в заключении у артиста закончились антидепрессанты, из-за чего арест сильно ударил по психологическому состоянию музыканта. Врач выписала ему новые препараты, из-за которых Бортник набрал вес.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Участник рок-группы «Би-2» Лёва (Егор Бортник)

Бас-гитарист Лакмус рассказал, что он, другие участники группы и еще около 80 человек содержались в помещении площадью 100 кв. м в Центре задержания миграционных нарушителей на Пхукете. Музыкант пожаловался на антисанитарию и неадекватных соседей, имеющих проблемы как с физическим, так и с ментальным здоровьем. При этом в камере был телевизор, по которому заключенные смотрели новости и фильмы без звука.

Что известно о личной жизни Левы Би-2

Первой женой музыканта была Ирина Макеева. В браке с ней в 2002 году у Бортника родился сын Федор. Второй супругой Левы Би-2 стала Ася Штрайхер. В браке у пары родилось два сына: в 2008 году на свет появился Авив, а спустя два года Давид.

В интервью Шихман Штрайхер рассказала, что тяжело переживала заключение супруга. По ее словам, сначала они подумали, что просто заплатят штраф и серьезных последствий не будет, однако позднее поняла, что ситуацию следует брать под контроль. Штрайхер позвонила представителю Би-2 Игорю Рубинштейну и политику Дмитрию Гудкову (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

По словам супруги Бортника, она практически не спала на протяжении пяти суток. Причиной тому было и волнение за супруга, и разница в часовых поясах. Из-за переутомления у женщины отнялись ноги, поскольку ей не помогали успокоительные.

Правда ли, что у Левы Би-2 алкоголизм и наркозависимость

В разговоре с Шихман музыкант рассказал, что не был запойным алкоголиком, однако был серьезно зависим от кокаина. Артист рассказал, что желание употреблять запрещенные вещества было сопряжено с распитием спиртного, ведь в опреденный момент хотелось либо расслабиться, либо наоборот побыстрее собраться перед выходом на сцену. Рокер отметил, что так было не всегда, однако когда эта точка была достигнута, он решил, что настал момент выбирать между безнадегой и продолжением жизни.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бортник рассказал, что ему сложно далось решение перестать злоупотреблять алкоголем. По его словам, он не кодировался и не "вшивал торпеду", однако сделал укол, благодаря которому в течение полугода в случае употребления спиртного у человека происходит в организме сбой и, чтобы это исправить, требуется медицинская помощь. Бортник объяснил, что решился на препарат, чтобы подстраховаться и не сорваться.

Жена музыканта рассказала, что в семье нет запрета на алкоголь и ее муж может спокойно употребить бокал вина. Штрайхер подчеркнула, что Бортник сам устанавливает себе ограничения. Музыкант отметил, что жена поддерживает его в этом и других решениях.

Употребление наркотиков вредит здоровью.

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