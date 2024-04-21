«Прошла семь кругов ада»: как живет затравленная на Украине Ани Лорак

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ана Лорак

Певица Ани Лорак (Каролина Куек) столкнулась с травлей на Украине. Как она пережила этот период, правда ли, что финансировала ВСУ, чем сейчас занимается?

За что Ани Лорак травили на Украине

Поп-король Филипп Киркоров рассказал, что исполнительница пережила «семь кругов ада» на Украине. По его словам, артистку буквально прокляли на родине, но она была сильна и смогла выдержать оказываемое на нее давление.

«Она выдержала, она сильная. Ее прокляли, конечно, на Украине. Она прошла семь кругов ада, но она выдержала. Я был рядом с ней. И для меня она очень большой друг. Прекрасная певица с прекрасным голосом. Практически моя сестренка, мой близкий человек», — рассказал народный артист РФ в беседе с НТВ.

Телеканал отмечает, что Служба безопасности Украины специально распускает грязные слухи о певице, пытаясь испортить ее новую жизнь в Москве. Журналисты НТВ сообщают, что все это делается «с молчаливого согласия или по прямому поручению» президента Украины Владимира Зеленского.

«Он как марионетка это делает. Это я чувствую. Просто я знаю Зеленского совсем с другой стороны. Неужели так мог человек на ходу переобуться, переодеться, переделаться. Или он был всегда таким, но очень умело это скрывал?» — сказал Киркоров.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Ана Лорак и Филипп Киркоров

Правда ли, что Ани Лорак отправляла деньги ВСУ

Певица неоднократно заверяла, что никогда не оказывала помощь Вооруженным силам Украины, однако в Сети приводились свидетельства обратного. Например, в январе 2024 года появились старые фото, на которых Лорак навещает в госпитале бойцов украинской армии. А до этого, в апреле 2023 года, одесский неонацист и участник Евромайдана Сергей Стерненко выражал певице благодарность за пожертвование в размере 80 тысяч гривен.

«Благодарим Каролину, которая в таких непростых условиях продолжает поддерживать борьбу [против россиян]», — написал Стерненко в соцсети, отметив, что Ани Лорак «не впервые помогает ВСУ».

Также в соцсетях распространились фотографии со сбитым беспилотником ВСУ, на крыле которого написана благодарность «спонсору Ани Лорак».

Что Ани Лорак говорила о спецоперации на Украине

В начале 2010-х годах певица добилась известности в России и продолжила выступать в РФ после вхождения Крыма в состав РФ и резкого охлаждения в отношениях двух стран. В результате Лорак столкнулась с открытым давлением на Украине, а глава МВД Арсен Аваков обвинил певицу в «открытых провокациях [против украинского общества]».

Более года после начала СВО исполнительница всячески избегала озвучивать какое-либо мнение о российской спецоперации. Как пишет MK.RU, только столкнувшись с угрозой отмены концерта в Краснодаре, Лорак сочла нужным объясниться и заявила, что любит Украину и «гордится своей страной и культурой», однако на родине после 2014 года «некоторые политические деятели хотели ее использовать», в результате чего она переехала в Россию. При этом она так и не высказала своего отношения к СВО, сославшись на то, что «не поддерживает никакие формы насилия».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Ана Лорак

«Я музыкант, а не политик», — сказала тогда Лорак.

В середине марта РИА Новости со ссылкой на источники в окружении исполнительницы сообщили, что певица подала заявление на получение гражданства Российской Федерации. По информации агентства, депутат Госдумы Виталий Милонов предлагал помочь Лорак с получением российского паспорта еще в 2016 году, но тогда представитель артистки заявил, что она не хочет менять гражданство.

Где сейчас Ани Лорак

Певица воспитывает дочь Софию, рожденную в браке с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. В марте 2024 году артистка рассказала, что у наследницы непростой характер. По ее словам, девочка проявляет неуступчивость и «горячую южную кровь».

«У нее сейчас переходный возраст. Если у кого есть дети такого возраста, вы меня понимаете. Это непростой период для родителей», — отметила Лорак.

Артистка часто появляется на светских мероприятиях и продолжает заниматься музыкой в России.

Читайте также:

Финалисты шоу «Голос»: кто они, чем запомнились, шансы на победу

Пугачева и Галкин решат судьбу дома в деревне Грязь? Зачем певица едет в РФ

Песня для Преснякова, Дава, секреты красоты: как живет Мари Краймбери