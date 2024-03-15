Украинская певица захотела российский паспорт Ани Лорак подала заявление на получение российского гражданства

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ани Лорак

45-летняя украинская певица Ани Лорак (Каролина Куек) в феврале подала заявление на получение гражданства Российской Федерации, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в окружении исполнительницы. По информации агентства, депутат Госдумы Виталий Милонов предлагал помочь Лорак с получением российского паспорта еще в 2016 году, но тогда представитель артистки заявил, что она не хочет менять гражданство.

Каролина Куек подала заявление на получение гражданства России еще в феврале, — приводит агентство слова собеседника.

Лорак после начала спецоперации почти год не выходила на связь с поклонниками. После того как ее концерты в Краснодаре и Воронеже стали отменять, она обозначила свою позицию. Певица не стала критиковать СВО и подчеркнула, что не хочет выбирать между Россией и Украиной, но именно в РФ она стала большой звездой.

Также исполнительница опровергла появившуюся в СМИ информацию о том, что она спонсировала Вооруженные силы Украины.

После этого артистка вновь стала принимать участие в различных музыкальных мероприятиях и давать сольные концерты в России.