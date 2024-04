Финалисты шоу «Голос»: кто они, чем запомнились, шансы на победу

Фото: Пресс-служба первого канала

19 апреля в прямом эфире на Первом канале завершился полуфинал шоу «Голос». Кто из участников прошел в финал, какими выступлениями они запомнились, как зрители оценивают их шансы на победу?

Кто прошел в финал 12-го сезона «Голоса»

Первыми в выпуске выступали участники команды певицы Полины Гагариной, у которой остались два сильных вокалиста — Евгений Курчич и Богдан Шувалов. Первый конкурсант выбрал песню Queen Show Must Go On, а его соперник предпочел композицию «А Студио» «Грешная страсть». Несмотря на сильное выступление Курчича и длительные аплодисменты, в финал прошел Богдан Шувалов, за которого были отданы почти все голоса зрителей.

«Богдан — это кот в мешке. Каждый раз я готова, что все будет по-другому на выступлении. Но в тот раз мне показалось, что ему была нужна моя поддержка. Мы будем продолжать открывать новые грани его феноменального голоса, но и не забывать про сердце и душу», — сказала наставница перед оглашением результата.

Вторыми состязались участники команды лидера Therr Maitz Антона Беляева Бэка Шошиашвили и Анастасия Сладковская. Вокалист представил на сцене свою версию хита Стиви Уандера Overjoyed, а певица предпочла исполнить легендарную песню Владимира Преснякова «Корова с грустными глазами».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU Владимир Пресняков

«Филигранно, очень здорово. Вы меня вернули в 1985 год. Это реально праздник, спасибо!» — сказал Пресняков после выступления Сладковской, которая в итоге и прошла в финал.

После этого на сцену вышли Дарья Звездина и Георгий Русских, наставником которых является Владимир Пресняков. Певица выбрала для выступления в полуфинале малоизвестную песню Евгения Солодовникова «Нечего терять», а ее соперник исполнил песню группы «Воскресенье» «Солдат Вселенной», которая и подарила ему заветное место в финале.

Четвертая часть полуфинала в исполнении команды Zivert стала главным сюрпризом вечера. RG.RU отмечает, что 28-летняя певица Полина Чусовитина превратила сцену в фестивальную поляну. Девушка исполнила балладу Димы Билана «Я просто люблю тебя», стоя в ее середине, сбоку гитарист играл на акустике, а рядом сидели кружком другие участники ее команды и сама наставница Zivert, которые подпевали и спонтанно танцевали. Правда, в финал прошел 34-летний уроженец Барнаула Алексей Сулима, представивший композицию «Тут и там».

Сама Зиверт призналась, что ей хотелось показать, что «Голос» не просто проект, где идет борьба, а целая семья. По ее словам, участники шоу друг друга любят и поддерживают.

Прогнозы о победителе шоу «Голос»

В следующую пятницу, 26 апреля, состоится финал проекта, в котором будут соревноваться Богдан Шувалов, Анастасия Сладковская, Георгий Русских и Алексей Сулима. Начало прямого эфира «Голоса» на Первом канале в 21:45.

Фаворитом 12-го сезона проекта считается протеже Гагариной Богдан Шувалов. На этапе слепых прослушиваний к нему повернулись все наставники, однако исполнительница хита «Спектакль окончен» буквально вырвала его из рук других коллег.

«Из всей компании Шувалов смотрится наиболее вероятным претендентом на победу — за него играют и голос, и внешность, и фанатская любовь в социальных сетях (у парня уже более 65 тыс. подписчиков)», — пишет 78.ru.

Также после последних выпусков фаворитом считается конкурсант из команды Zivert Алексей Сулима. У артиста уже есть два альбома и около десяти синглов. Кроме того, Сулима является победителем второго сезона шоу «Фактор А» и активно сотрудничает с Максом Фадеевым. Он известен и совместными релизами с рэп-исполнителем Trueтень.

Читайте также:

Песня для Преснякова, Дава, секреты красоты: как живет Мари Краймбери

Последние новости шоубиза 21 апреля: что с Дибровым, Пугачевой, Павлиашвили

Отношения с мачехой, пять лет без мамы: как живет дочь Началовой