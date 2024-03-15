Ани Лорак хочет гражданство РФ: что она говорила про СВО, помогала ли ВСУ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ани Лорак

СМИ сообщают, что украинская певица Ани Лорак намерена в ближайшее время получить гражданство Российской Федерации. Что об этом известно, почему от певицы требуют «покаяться», как она относится к СВО и России и кого поддерживает на самом деле?

Почему Ани Лорак решила получить гражданство России

Источник в окружении певицы сообщил, что Каролина Куек (настоящее имя певицы) подала заявление на получение гражданства России еще в феврале 2024 года. О причинах, которые побудили украинскую певицу сделать этот шаг, не сообщается.

Как сообщает Telegram-канал «Светский хроник», Ани Лорак готовилась получить гражданство России с осени 2022 года, когда Киев ввел против нее санкции из-за выступлений в России.

Глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил NEWS.ru, что Куек прошла «все необходимые проверки» и чиста перед Россией. Тем не менее он рекомендовал певице выполнить важное условие перед получением российского паспорта — откровенно заявить о своем отношении к спецоперации ВС РФ на Украине.

«В отношении Ани Лорак прошли все проверки. Практически все службы нам подтвердили, что к ней вопросов нет никаких. Мы просили проверить ее на финансирование ВСУ и так далее. Нам сказали, что к ней вопросов нет. Скорее всего, она осознала, что часть своей жизни посвятила России, именно наша страна сделала из нее Ани Лорак», — отметил Бородин.

Глава ФПБК рекомендовал Ани Лорак занять пророссийскую позицию «во избежание дальнейших проблем». Он напомнил, что в России и без нее полно артистов, которые называют себя патриотами, однако любыми способами избегают высказываться об СВО, и привел в пример Диану Арбенину и Данилу Козловского.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ани Лорак

Что Ани Лорак говорила про СВО

Ани Лорак — гражданка Украины, родилась в Черновицкой области и в 2008 году получила звание народной артистки Украины, после того как заняла второе место, представляя страну на конкурсе «Евровидение». В начале 2010-х годов она добилась известности в России и продолжила выступать в РФ после воссоединения с Крымом и резкого охлаждения в отношениях двух стран. В результате она столкнулась с открытым давлением на Украине, а глава МВД Арсен Аваков обвинил певицу в «открытых провокациях [против украинского общества]».

Более года после начала СВО, в феврале 2022 года, Ани Лорак избегала высказывания какого-либо мнения о спецоперации. Как пишет MK.RU, только столкнувшись с угрозой отмены концерта в Краснодаре, певица сочла нужным объясниться и заявила, что любит Украину и «гордится своей страной и культурой», однако на родине после 2014 года «некоторые политические деятели хотели ее использовать», в результате чего она переехала в Россию. При этом Куек так и не высказала прямо своего отношения к СВО, сказав лишь, что «не поддерживает никакие формы насилия».

«Я музыкант, а не политик», — объявила Ани Лорак.

Помогала ли Лорак ВСУ

Певица неоднократно заверяла, что никогда не оказывала помощи Вооруженным силам Украины. Однако в Сети приводились свидетельства обратного.

Так, в январе 2024 года появились старые фото, на которых Ани Лорак посещает в госпитале бойцов ВСУ. А до этого, в апреле 2023 года, одесский неонацист и участник Евромайдана Сергей Стерненко выражал певице благодарность за пожертвование в размере 80 тысяч гривен.

«Благодарим Каролину, которая в таких непростых условиях продолжает поддерживать борьбу [против россиян]», — написал Стерненко в соцсети, отметив, что Ани Лорак «не впервые помогает ВСУ».

Также в соцсетях распространились фотографии со сбитым беспилотником ВСУ, на крыле которого написана благодарность «спонсору Ани Лорак».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ани Лорак

Кто поручился за Ани Лорак в Кремле

Также есть информация, что за певицу кто-то мог поручиться в Кремле. Режиссер Никита Михалков в своем проекте «Бесогон ТВ» опубликовал ответ кремлевской пресс-службы. Там говорится, что Куек после начала СВО, «находясь под эмоциональным информационным воздействием, <...> разместила несколько постов в поддержку Украины», а позже начала активно помогать беженцам и детям ДНР. Также там заявляется, что она якобы оказывала помощь Шахтерскому детскому дому для детей-инвалидов. Михалков в прямом эфире позвонил в детский дом в ДНР, где сказали, что не получали от нее помощи.

В итоге Ани Лорак столкнулась с критикой с обеих сторон: на Украине ее обвинили в том, что она «помогает России красть украинских детей», а в России настойчиво требовали высказаться про СВО и покончить с двусмысленностью.

«Думаю, что Лорак давно пора определиться со своей позицией и высказать ее четко: либо она за Россию, либо против. Кстати, концерты уже планируют посетить участники СВО и задать вопросы», — отметила в своем Telegram-канале глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

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