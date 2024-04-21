Песня для Преснякова, Дава, секреты красоты: как живет Мари Краймбери

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Мари Краймбери

31-летняя певица Мари Краймбери (Марина Жадан) недавно подарила Владимиру Преснякову песню. Как живет артистка, что известно о ее личной жизни?

Какую песню Краймбери подарила Преснякову

20 апреля певица рассказала, что написала песню для исполнителя хита «Стюардесса по имени Жанна». Краймбери сильно волновалась, что композиция, которую она написала специально для Преснякова, может не понравиться музыканту, писал Telegram-канал «Звездач».

«Для меня большая честь разговаривать с тобой на „ты“ и знать, что мы с тобой сильно-сильно друг друга любим. Я испытывала самый большой страх в своей жизни: вдруг не понравится? Я дико волнуюсь, будто мне снова пять лет», — заявила Краймбрери.

Певица уточнила, что новую песню еще пока никто не слышал, поскольку она еще не передала трек Преснякову. По словам артистки, она несколько раз советовалась с продюсером, поскольку очень переживала из-за возможной реакции музыканта.

В репертуаре супруги Преснякова Натальи Подольской уже есть трек, который написала Краймбери. Речь идет о композиции «Конечно, да».

«Автор песни „Конечно, да“ Мари Краймбери, она сначала прислала мне именно припев, и я расплакалась. У песни есть история. Мы компанией были на премии одного журнала, где нас с Володей посадили напротив Мари, и она за нами наблюдала. Ее очень удивило, что, несмотря на наши 18-летние отношения, мы все время разговаривали, обнимались, танцевали. Ее это и вдохновило на песню», — откровенничала Подольская в интервью MK.RU.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Наталья Подольская и Владимир Пресняков

Что известно о личной жизни Краймбери

В начале января StarHit писал, что блогер Дава (Давид Манукян) провел новогоднюю ночь в компании певицы. Пару вместе с родителями Манукяна сфотографировали в одном из люксовых ресторанов на Рублевке. На разлетевшихся по Сети кадрам звезды разговаривали, смеялись и танцевали.

В середине зимы поклонники 30-летнего блогера предполагали, что он возобновил отношения с Краймбери. На это указывало и то, что обе звезды были на Маврикии, и их посты о любви.

В марте пара почти перестала скрывать отношения. 8 марта у Краймбери состоялся концерт в Минске, куда накануне приехал Манукян вместе с мамой и бабушкой. Перед исполнением песни «Случилась осень» певица произнесла речь и попросила публику поаплодировать семье блогера, которая воспитала для нее любимого человека.

«Что такое сойтись с бывшим? А сойтись удачно с бывшим? Я сейчас говорю про песню „Случилась осень“. И про то, что персонаж из этой песни сегодня находится в этом зале. Рядом с ним я становлюсь немножко романтичнее, даже кудри накрутил мне самые красивые. Хочу посвятить эту песню ему. Что же вы будете делать, когда я выйду на сцену и скажу, что я беременна?» — разоткровенничалась исполнительница.

С концерта знаменитости уехали вместе, поклонники и журналисты могли видеть их, держащимися за руки. Вместе с родителями блогера пара направилась в ресторан.

Telegram-каналы «Медиахабалки» и «Небожена» оказались едины во мнении, что роман звезд является пиаром, на котором в первую очередь зарабатывает Краймбери. Журналисты пишут, что певице заплатили 5 млн рублей за воссоединение с Манукяном.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Дава (Давид Манукян)

В чем секрет красоты Краймбери

Певица признавалась, что секретом ее идеальной внешности являются позитивные эмоции и правильные люди рядом. Она заявила, что красота человека полностью зависит от внутреннего состояния, поэтому важнее всего, как человек живет и относится к жизни.

«Я хорошо выгляжу, да? Я думаю, что все-таки хорошие эмоции и правильные люди рядом, потому что мне почему-то кажется, что наша красота начинается изнутри. Я когда попадаю в какое-то неприятное обстоятельство или рядом стою с неприятными людьми, я прям чувствую, как начинаю плохо выглядеть. Мне кажется, самое важное — это то, как ты живешь, относишься к жизни, к своим близким людям, кто они», — рассказала Краймбери корреспонденту NEWS.ru на одной из музыкальных премий.

Душевную красоту певицы отмечала народная артистка РФ Валерия. Она назвала исполнительницу хитов «Иначе все это зря», «Случилась осень», «Ты не моя пара» одной из самых добрых.

Читайте также:

Отношения с мачехой, пять лет без мамы: как живет дочь Началовой

Встречался с Карнавал, проиграл 15 миллионов в казино: кто такой Егор Шип

Алкоголизм мужа, перелом, оправдание Кологривого: как живет Кудрявцева