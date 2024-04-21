Глюкоза не отдает псевдоним Фадееву: где на самом деле настоящая «Глюк'oZа»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Наталья Ионова (более известная как Глюкоза)

СМИ опубликовали райдер певицы Натальи Ионовой (более известная как Глюкоза), в котором указано, что правильное написание имени артистки — Глюк'oZа. Ранее продюсер Максим Фадеев объявил о возрождении проекта «Глюк'oZа» без Ионовой. Что будет с этим сценическим псевдонимом, почему между Фадеевым и Ионовой произошел разрыв?

Что написано в райдере Глюкозы

Содержанием технического райдера исполнительницы поделился Telegram-канал Mash. Как отмечается, в документе указано, что единственно правильное написание сценического имени Натальи Ионовой — Глюк'oZa.

По данным источника, в настоящее время певица не ездит по стране с гастролями, однако готова за 2 млн рублей выступить на корпоративном мероприятии в любом городе России.

«Райдер незатейливый: авиабилеты в бизнес-класс с багажом 32 килограмма, а также „випка“ в аэропортах. Вдобавок: новейший Mercedes-Benz 223 в лонг-версии с молчаливым водителем, лучшая гостиница города, еда из меню правильного питания вместе с Hennessy XО. И запрет на курение у сцены, и никаких фотосессий ни до, ни после», — пишет Mash.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Наталья Ионова (более известная как Глюкоза)

Что за новая «Глюк'oZa» без Ионовой

В декабре 2023 года продюсер Максим Фадеев сообщил о решении возродить проект «Глюк'oZa» в «первозданном виде». По его словам, тогда он узнал, что на организованной блогером Анастасией Ивлеевой «голой» вечеринке, которая состоялась в клубе «Мутабор» в Москве 20 декабря, присутствовала Наталья Ионова — его бывшая подопечная и участница оригинальной группы.

«Многие ее знают под именем Глюк'oZa, хотя это на самом деле название группы, а не ее псевдоним. В связи с происходящими событиями я принял решение о возобновлении проекта „Глюк'oZa“ в его первозданном виде», — написал Фадеев в своем Telegram-канале.

Ионовой в новой «Глюк'oZе» нет. Продюсер объяснял, что артистка, по его мнению, дискредитирует концепцию проекта как своим творчеством, так и публичным поведением. Также Фадеев отметил, что не хочет, чтобы его ассоциировали с Ионовой.

«Я считаю, что Наталья Ионова дискредитирует концепцию проекта — прежде всего музыкальным материалом, который она выпускает в последние годы. А также публичными появлениями на подобных мероприятиях (вечеринке Ивлеевой. — NEWS.ru). Этот проект создавался для детей, и мне кажется, она выросла уже из этого образа. Кроме этого, больше не хочу, чтобы меня как музыканта ассоциировали с этим артистом», — заявил композитор.

Фадеев добавил, что в проект «Глюк'oZa» входит лишь два альбома. Остальное же творчество под этим брендом он назвал «подделкой» за авторством Ионовой и ее команды.

19 апреля состоялась премьера первой песни «Глюк'oZы» без Ионовой под названием «Мыши», которая посвящена нынешним непростым отношениям России и Европы. При этом на настоящий момент неизвестно, кто является исполнительницей в новой «Глюк'oZе».

«19.04. Та самая ГЛЮК'OZA. „Мыши“. Как и обещал, возобновляем проект с оригинальным голосом и креативом», — писал Фадеев.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Максим Фадеев

Может ли Фадеев лишить Глюкозу псевдонима

Адвокат Вадим Багатурия в беседе с NEWS.ru предположил, что Фадеев может лишить Ионову псевдонима Глюк'oZа, поскольку права на использование сценического имени могли быть переданы ей на ограниченный срок. По словам юриста, вероятно, к настоящему моменту срок лицензии истек.

«Авторские права и лицензию Максим Фадеев мог передать лишь на определенный срок. Видимо, сейчас этот срок закончился, что дает ему полное право вновь использовать образы и голос Глюк'oZы, чтобы перезапустить проект. Я вижу лишь такое основание для использования материалов, права на которые он ранее продал», — сообщил Багатурия.

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