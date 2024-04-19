«Дать ремня Европе»: о чем новая песня «Глюк'oZы» без Натальи Ионовой

Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости

Максим Фадеев

Первая песня возрожденного продюсером Максимом Фадеевым проекта «Глюк'oZа» без Натальи Ионовой доступна для прослушивания на музыкальных платформах. О чем композиция, почему оригинальная Глюкоза не участвует в этом проекте, что известно о конфликте между Фадеевым и Ионовой?

О чем новая песня «Глюк'oZы» без Натальи Ионовой

Возрожденный проект «Глюк'oZа», созданный Фадеевым, 19 апреля представил новый трек под названием «Мыши». Об этом в своем Telegram-канале сообщил сам продюсер. Песня доступна на основных музыкальных платформах: «Яндекс Музыка», «VK Музыка», Apple Music, «Звук», Spotify, «МТС Музыка» и YouTube Music.

Композиция посвящена нынешним политическим отношениям между Россией и другими странами. В частности, начало песни начинается с обращения к Европе.

«Ну что, привет, Европа. Ну как вам там без нас? Накрыло полной опой или нормал сейчас?» — поет новая исполнительница, имя которой пока держится в секрете.

Далее в песне заявляется о желании «дать ремня Европе». В припеве же эта часть света сравнивается со стеклянным домом, населенным мышами. Несмотря на общий критический посыл в адрес европейских государств, в конце композиции звучит призыв к примирению.

«Голубушка Европа, ты гадить прекрати», — гласит песня.

Ранее Фадеев назвал возрожденный проект «той самой» «Глюк'oZой» с оригинальным голосом, запомнившимся слушателям в начале 2000-х годов.

«19.04. Та самая ГЛЮК'OZA. „Мыши“. Как и обещал, возобновляем проект с оригинальным голосом и креативом», — написал продюсер 16 апреля.

Почему Натальи Ионовой нет в новой «Глюк'oZе»

О решении возродить проект «Глюк'oZа» Фадеев сообщил в декабре 2023 года. По его словам, тогда он узнал, что на организованной блогером Анастасией Ивлеевой «голой» вечеринке, которая состоялась в клубе «Мутабор» в Москве 20 декабря, присутствовала его бывшая подопечная Наталья Ионова, известная публике как Глюкоза — участница оригинальной группы.

«Многие ее знают под именем Глюк'oZa, хотя это на самом деле название группы, а не ее псевдоним. В связи с происходящими событиями я принял решение о возобновлении проекта „Глюк'oZa“ в его первозданном виде», — написал Фадеев в своем Telegram-канале.

Однако Ионовой в возрожденной группе не будет. Продюсер пояснил, что, по его мнению, артистка дискредитирует концепцию проекта «Глюк'oZa» как своим творчеством, так и публичным поведением. Также Фадеев отметил, что не хочет, чтобы его ассоциировали с Ионовой.

«Я считаю, что Наталья Ионова дискредитирует концепцию проекта — прежде всего музыкальным материалом, который она выпускает в последние годы. А также публичными появлениями на подобных мероприятиях (вечеринке Ивлеевой. — NEWS.ru). Этот проект создавался для детей, и мне кажется, она выросла уже из этого образа. Кроме этого, больше не хочу, чтобы меня как музыканта ассоциировали с этим артистом», — заявил композитор.

Фадеев добавил, что в проект «Глюк'oZa» входит лишь два альбома. Остальное же творчество под этим брендом он назвал «подделкой» за авторством Ионовой и ее команды.

«Проект „Глюк'oZa“ — это два альбома: „Москва“ и „Глюк'oZa Nostra“. Все остальное — это уже изыски Ионовой и Ко. Она пытается имитировать мой креатив, но любые попытки подражать — это все равно подделка», — указал продюсер.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Наталья Чистякова-Ионова

В то же время музыкальный критик Павел Рудченко в беседе с NEWS.ru отметил, что Ионова давно позиционирует себя как отдельный артист и пишет свои песни, не похожие на композиции, которые исполняла «Глюк'oZа». Он считает, что певица будет и дальше успешно выступать без Фадеева.

Кто поет в новой «Глюк'oZе»

10 января Фадеев разместил в своем Telegram-канале публикацию, которая породила слухи об участии певицы Instasamka (настоящее имя — Дарья Зотеева) в возрожденном проекте «Глюк'oZa». Продюсер сделал репост сообщения Telegram-канала «Светские крошки LIVE», в котором он и Зотеева запечатлены на совместной фотографии.

«Максим Фадеев представил новую Глюкозу», — гласила подпись к снимку.

На своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» Instasamka позднее заявила, что ее коллаборация с Фадеевым не касается проекта «Глюк'oZa». По словам Зотеевой, она продолжит выступать под псевдонимом Instasamka.

«Что за коллаб у нас будет с Фадеевым? Я могу сказать точно, что это не проект „Глюк'oZa“. На данный момент я выступаю и продолжаю свою деятельность под наименованием „Инстасамка“, если будут в дальнейшем какие-то изменения, я обязательно сообщу в своих социальных сетях», — написала исполнительница.

На настоящий момент неизвестно, кто является исполнительницей в новой «Глюк'oZе».

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