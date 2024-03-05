Фадеев заявил, что Наталья Ионова пела чужим голосом в Глюк'оZе Фадеев сообщил о перезапуске Глюк'оZы без Ионовой

Продюсер Максим Фадеев в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) заявил, что певица Наталья Ионова никогда не пела своим голосом в проекте Глюк’оZа. По его словам, девушка была приглашена в группу в качестве актрисы, потому что ранее снималась в детском киножурнале «Ералаш». Фадеев также сообщил о скором перезапуске Глюк’оZы без Ионовой.

Да, это голос не Ионовой. Голос Глюк’оZы не принадлежит Ионовой. Наталья Ионова была приглашена в проект в качестве актрисы. Так как до этого она снималась в «Ералаше». В течение месяца группа Глюк’оZа в своем старом составе без Ионовой представит на ваш суд трек [«Мыши»], — подчеркнул Фадеев.

Ранее Фадеев назвал покинувшего Россию певца Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) клоуном и главным плагиатором страны. Музыкант назвал очевидной участь подобных артистов, критикующих свою родину из-за границы. Он также добавил, что особенно презирает именно Макаревича за его высказывания. Также продюсер отметил, что покинувшие Россию звезды вынуждены теперь выступать только перед эмигрантами и это не позволяет им полноценно работать, так как их концерты на Западе все чаще отменяются из-за отсутствия зрителей.