«Никаких больше Масляковых»: решилась судьба нового ведущего КВН

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Легендарная телеигра КВН после двух лет отсутствия Александра Маслякова обрела постоянного ведущего. Кто занял его место, как отнеслись к назначению зрители?

Кто станет новым ведущим КВН

Последние несколько лет «Клуб веселых и находчивых» выходил без Маслякова-старшего, которого подменяли Валдис Пельш, Михаил Галустян, Вадим Галыгин и Дмитрий Хрусталев. Теперь же шоу обрело постоянного ведущего. KP.RU пишет, что им станет Хрусталев.

По информации издания, именно он будет вести КВН в течение всего 2024 года. Отмечается, что Хрусталев уже провел все игры 1/8 сезона, сейчас в афише стоит запись четвертьфинала и далее все остальные.

У шоумена огромный опыт в КВН. Зрители помнят его со времен, когда юморист состоял в команде «Сборная Санкт-Петербурга» и был ее капитаном. Коллектив был финалистом и вице-чемпионом Высшей лиги КВН. Также Хрусталев вел региональные игры, и выездные игры Высшей лиги, фестивали и другие мероприятия, связанные с «Клубом веселых и находчивых».

Недавно комик предположил, чем занимается Масляков после ухода из КВН. По его словам, именитый ведущий может помогать писать шутки командам проекта. В беседе со «Страстями» он подчеркнул, что Масляков-старший «как большой брат», который «все видит и все знает», даже когда не находится рядом.

«Он как „большой брат“, его, может, и нет рядом, но он все видит, все знает. Я думаю, что он даже немного пописывает командам», — пояснил Хрусталев.

Во время пандемии Масляков дважды переболел коронавирусной инфекцией. Из-за этого долгое время он не принимал участие в съемках. После выздоровления Масляков решил не возвращаться к амплуа ведущего. Его место в Высшей лиге КВН занял Хрусталев. Он отметил, что Масляков сам одобрил его кандидатуру.

«Приятная атмосфера, новая классная продюсерская команда — мне нравится обновленный формат работы, и я, безусловно, благодарен», — говорил Хрусталев.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Дмитрий Хрусталев

Что сказали зрители о новом ведущем КВН

Большинство пользователей Сети положительно восприняли назначение Хрусталева. В комментариях поклонники телеигры отметили интеллигентность и лояльность шоумена.

«Что там вести-то? Стой за трибуной, объявляй команды и спонсоров по списку. Но Хрусталёв из бывших звезд КВН, в принципе, один из самых лояльных и интеллигентных, как-никак питерский. По семье Масляковых никогда не проходился публично. А все эти казахи, армяне, белорусы, ну, видно, что провинция, пусть на своем провинциальном ТНТ тусят», — написала читательница StarHit.

«Да все они крутые ведущие, особенно Пельш. Но Хрусталёв тоже молодец. Подходит вполне», — отмечает подписчик KP.RU Vitaliy K.

Правда, некоторые не очень довольны назначением Хрусталева. Пользователи Сети отмечают, что часто видят шоумена и в рекламе, и в шоу, отчего на месте ведущего КВН хотели бы видеть кого-то еще.

«Слава тебе, господи, никаких больше Масляковых. Хрусталев тоже не фонтан, но лучше, чем эта семейка», — считает пользовательница Хитрица.

«Как надоел Хрусталев, везде уже пихают! Надо было другого ведущего, мутный он какой-то», — написала одна из пользовательниц Сети.

«Митя Хрусталев так надоел в рекламе. И внешне неприятен», — возмущается Надежда.

Кому принадлежит КВН сейчас

В феврале Светлана Маслякова рассказала, что решение о передаче телевизионного творческого объединения «АМИК» в полное владение Александру Маслякову — младшему было принято давно. По ее словам, компания была передана в силу возраста сына старшего Александра Маслякова, создавшего творческое объединение «АМИК» еще в 1990 году.

«Да, ему передали права. А мы отдыхаем. Потому что Александр Александрович — молодой человек, 44 года, пусть работает, он и так работает. Естественно, все это все равно перешло бы к нему», — рассказала Светлана Маслякова.

По данным Единого государственного реестра юридических лиц, Масляков-младший стал единственным владельцем компании «АМИК». Ранее ему принадлежала лишь половина компании, а его отцу, основавшему телеигру КВН, принадлежала четверть творческого объединения. Оставшейся частью компании владела жена Маслякова-старшего Светлана.

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