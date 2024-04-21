«Истероидный нарцисс»: психолог поставила «диагноз» Цискаридзе Психолог Степанова назвала Цискаридзе истероидным нарциссом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Николай Цискаридзе

Российский артист балета и педагог Николай Цискаридзе является истероидным нарциссом, которому важно демонстрировать свое превосходство, заявила психолог Вероника Степанова на своем YouTube-канале. По ее словам, он вовремя ушел со сцены и выбрал правильный путь, став директором академии им. Вагановой. Специалист считает, что Цискаридзе умеет адекватно оценивать собственные возможности.

В отличие от Волочковой, он вовремя ушел со сцены и пошел по правильной дороге. Выбрал путь, чтобы быть директором Вагановского училища и так далее. То есть он понял, что ему надо идти в администрацию. Это совершенно верное было решение, не спиваться просто, как Волочкова, а делать правильный выбор, — сказала Степанова.

Как подчеркнула психолог, артист балета имеет дружелюбный характер, несмотря на желание быть в центре внимания. По ее словам, в Цискаридзе очень много маскулинности. Степанова добавила, что танцору нужно держать вес, поскольку при лишних килограммах «вся его красота исчезает».

Ранее народный артист России Андрис Лиепа назвал Цискаридзе замечательным танцором и одним из самых образованных из мира балета. По его словам, они давно знакомы и дружат. Лиепа также восхитился партиями Цискаридзе в спектаклях из репертуара «Русских сезонов».