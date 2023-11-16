Поддержка СВО, концерт в Пальмире: чем известен дирижер Валерий Гергиев Валерий Гергиев может возглавить Большой театр

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Валерий Гергиев

Худрук Мариинского театра дирижер Валерий Гергиев возглавит Большой театр (ГАБТ), сообщили накануне «Известия». В ГАБТ не стали комментировать возможное назначение. Что известно об объединении театров, поддержке Гергиевым СВО, как он дал концерт в сирийской Пальмире?

Назначат ли Гергиева в Большой театр

Вечером 16 ноября стало известно, что Гергиев может возглавить ГАБТ, предположительно, совмещая с руководством Мариинским театром и оркестром.

«На этом посту Гергиев заменит Владимира Урина, который является генеральный директором театра с 2013 года. Урин покинет пост по собственному желанию», — отмечается в публикации.

О назначении дирижера на новый пост могут объявить на Санкт-Петербургском международном культурном форуме, который будет проходить с 16 по 18 ноября.

Telegram-канал Mash отмечает, что Урин покинет пост до конца декабря. Он возглавлял ГАБТ с 2013 года.

«Дирекции двух театров будут объединены, а Гергиев станет руководителем сразу двух учреждений культуры», — говорится в сообщении.

Что говорят в «Большом» о назначении Гергиева

Пресс-служба Большого театра в разговоре с NEWS.ru ответила на вопрос, будет ли дирижер руководить ГАБТ.

«Большой театр это не комментирует. Все подобные вопросы к учредителю», — заявили в пресс-службе.

Что известно о назначении Гергиева в Большой

«Известия» со ссылкой на источники отмечают, что «решение о назначении Гергиева главой ГАБТ было принято на самом высоком уровне».

«Валерий Абисалович, мы с вами уже об этом говорили и раньше. Как вы относитесь к идее воссоздать общую дирекцию? Я не говорю, что это какое-то решение, чтобы не было лишних разговоров», — сказал тогда Путин весной 2022 года.

Источники «Известий» отмечают, что в апреле 2022 года дирижер отказался от прямого предложения возглавить ГАБТ, но теперь согласился. Переговоры шли фактически полтора года.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Зрительный залБольшого театра

Что говорит Волочкова о Гергиеве

В разговоре с NEWS.ru артистка Анастасия Волочкова высказалась о назначении Гергиева на пост главы Большого театра .

«В Мариинском театре я начинала свой путь, когда Валерий Гергиев был его художественным руководителем. Дай бог, чтобы ему хватило сил и времени, если сейчас он станет и худруком Большого театра», — заявила она.

Также Волочкова рассказала, что с Уриным они дружат уже 20 лет и в свое время он ей «протянул руку помощи», когда ее уволили из Большого.

«Я выиграла судебный процесс, но, пока этот процесс шел, мне даже не давали возможности репетировать. Так что неслучайно, как я считаю, мы встретились с Владимиром Уриным тогда. Он узнал о произошедшем и, увидев мои слезы, сказал, что я могу приходить в театр Станиславского, которым он руководил, в свободное время. Потом на сцене этого театра состоялся мой концерт, поэтому ни одного плохого слова про Урина сказать не могу. Он очень творческий человек, профессиональный. Урин привел огромное количество западных хореографов в театр, он очень большая личность», — отметила она.

Также она прокомментировала возможность объединения ГАБТ и Мариинского театра.

«Насчет версии, что Большой театр и Мариинский объединят, ничего сказать не могу. Не знаю, что из этого получится, мне абсолютно все равно», — отметила она.

Как Гергиев поддерживает СВО

После начала СВО Гергиева отстранили от должности главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра. Поводом стало отсутствие высказывания с осуждением спецоперации. Аналогичного требовала от него миланская «Ла Скала», где Гергиев ставил оперу «Пиковая дама» Петра Чайковского, но заявления также не последовало.

«Я с 24 февраля не сделал ни одного комментария политического характера. Не потому, что я не хочу или мне запрещают, я просто вдруг понял, что у меня есть возможность всецело заниматься тем, за что я отвечаю — за Мариинский театр», — заявил Гергиев на ПМЭФ в июне 2022 года.

По его мнению, «Россия неожиданно получила шанс по-настоящему взглянуть на то, что происходит здесь».

«Мы должны сделать что-то суммарно очень крупное, что будет не только держать нас на своей земле, но будет иметь более глобальное значение. Пока ты силен дома, ты силен в мире. И я в чем-то благодарен судьбе за то, что я таким образом пришел к исполнению своих обязанностей», — отметил он.

Как Гергиев дал концерт в сирийской Пальмире

В мае 2016 года оркестр Мариинского театра дал концерт в освобожденной от боевиков Пальмире. Музыканты под управлением Валерия Гергиева сыграли в стенах древнего амфитеатра, где в 2015 году террористы устроили массовую казнь местных жителей.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости Валерий Гергиев во время концерта симфонического оркестра Мариинского театра в Римском амфитеатре сирийской Пальмиры

«Наш концерт в истерзанной Пальмире — это призыв к миру и согласию, это обращение ко всем народам объединить усилия в борьбе со злом, с терроризмом», — сказал Гергиев перед началом выступления

В программу концерта, в частности, вошли «Чакона» Иоганна Баха, «Кадриль» Родиона Щедрина и Симфония № 1 Сергея Прокофьева.

На выступление российского оркестра обратили внимание и мировые СМИ. В частности, Reuters назвал концерт «неожиданным».

Позже Гергиев рассказал, что музыканты узнали о возможности сыграть в Пальмире примерно за два дня до концерта и без раздумий согласились выступить. «Мы буквально позавчера-вчера заговорили о том, что есть реальная возможность выступить здесь, в этой стране, которая потрясена гибелью людей», — говорил он.

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