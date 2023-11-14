Директор ГАБТ объяснил, почему нельзя увеличить число показов «Щелкунчика» Урин: показы «Щелкунчика» в Большом театре не увеличат из-за усталости артистов

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Артист балета Алексей Орлов в роли Щелкунчика (справа) в сцене из балета «Кракатук» в постановке Наталии Касаткиной на Исторической сцене Большого театра

Количество показов балета «Щелкунчик» в Большом театре ограничено, так как актеры не смогут сыграть его большее число раз, заявил гендиректор ГАБТ Владимир Урин. По его словам, которые приводит РИА Новости, в новогодние каникулы театр покажет эту постановку 22 раза. При этом Урин подчеркнул, что ни один спектакль балета не ставят в Большом театре так же часто, как «Щелкунчика».

Ни одно из названий балетов Большого театра не играется в таком количестве. Почему нельзя увеличить количество спектаклей? Надо понять, мы не кинотеатр с сеансами, на сцене работают живые артисты, — объяснил гендиректор театра.

Исполнение «Щелкунчика» в хореографии Юрия Григоровича — это колоссальный труд, подчеркнул Урин. Количество постановок невозможно увеличить, так как оно ограничено физическими возможностями артистов, подытожил он.

Отмечается, что в настоящее время билеты на постановку продаются по специальной программе. В пресс-службе театра объяснили, что это связано с повышенным спросом среди зрителей, наблюдающимся каждые новогодние каникулы. Как сообщалось ранее, билеты можно будет приобрести по «Пушкинской карте». В таком случае они будут стоить от полутора до четырех тысяч рублей. Балет «Щелкунчик» будут показывать в Большом театре с 23 декабря по 7 января.