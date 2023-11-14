Количество показов балета «Щелкунчик» в Большом театре ограничено, так как актеры не смогут сыграть его большее число раз, заявил гендиректор ГАБТ Владимир Урин. По его словам, которые приводит РИА Новости, в новогодние каникулы театр покажет эту постановку 22 раза. При этом Урин подчеркнул, что ни один спектакль балета не ставят в Большом театре так же часто, как «Щелкунчика».
Ни одно из названий балетов Большого театра не играется в таком количестве. Почему нельзя увеличить количество спектаклей? Надо понять, мы не кинотеатр с сеансами, на сцене работают живые артисты, — объяснил гендиректор театра.
Исполнение «Щелкунчика» в хореографии Юрия Григоровича — это колоссальный труд, подчеркнул Урин. Количество постановок невозможно увеличить, так как оно ограничено физическими возможностями артистов, подытожил он.
Отмечается, что в настоящее время билеты на постановку продаются по специальной программе. В пресс-службе театра объяснили, что это связано с повышенным спросом среди зрителей, наблюдающимся каждые новогодние каникулы. Как сообщалось ранее, билеты можно будет приобрести по «Пушкинской карте». В таком случае они будут стоить от полутора до четырех тысяч рублей. Балет «Щелкунчик» будут показывать в Большом театре с 23 декабря по 7 января.