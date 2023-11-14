Билеты на балет «Щелкунчик» в Москве: сколько стоят, где купить, новости Билеты на балет «Щелкунчик» можно будет купить по «Пушкинской карте»

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Очередь за билетами на балет «Щелкунчик» у Большого театра

Билеты на балет «Щелкунчик» в Москве можно будет приобрести по «Пушкинской карте», сообщает пресс-служба Большого театра России в своем Telegram-канале. Сколько будет стоить, когда начнутся продажи, что за давка была?

Когда отроются продажи на «Щелкунчика» по «Пушкинской карте»

В среду, 15 ноября, на сайте Большого театра отроется продажа билетов по специальной программе «Пушкинская карта» на балет «Щелкунчик», который пройдет с 29 по 31 декабря. Стоимость билетов будет составлять от 1500 до 4000 рублей.

«Порядок авторизации посетителя и правила покупки и использования билета определены программой Министерства культуры Российской Федерации „Пушкинская карта“. Билеты продаются на сайте театра авторизованным пользователям в период предварительной продажи билетов в соответствии с опубликованным графиком», — сообщили в Большом театре.

Когда еще можно будет купить билеты на «Щелкунчика»

Продажа билетов началась 4 ноября, однако уже 3 ноября выстроилась огромная очередь. В этом году «Щелкунчика» будут показывать с 23 декабря по 7 января.

10 ноября Большой театр на официальном сайте опубликовал специальный график продажи билетов на «Щелкунчика» в связи с повышенным спросом. Согласно ему билеты на представления 29–31 декабря продавались в кассах 11 и 12 ноября, а на январские спектакли билеты будут реализованы 18 и 19 ноября.

Фото: АГН «Москва» Очередь за билетами на балет «Щелкунчик» у Большого театра

Что известно о давке, которая произошла из-за продажи билетов на балет

Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская сообщила, что генеральному директору Государственного академического Большого театра России (ГАБТ) Владимиру Урину было направлено обращение по поводу ситуации с билетами на балет «Щелкунчик». Ему были заданы вопросы, почему была выбрана именно такая система реализации, которая создала большие очереди.

«Генеральному директору ГАБТ направлено обращение нашего комитета, вопросы, интересующие широкий круг граждан, заданы: почему выбрана именно такая система реализации билетов на спектакли, пользующиеся ажиотажным спросом», — подчеркнула Ямпольская.

10 ноября сообщалось, что два человека пострадали в давке в очереди за билетами на балет «Щелкунчик», им была вызвана скорая помощь. Отмечалось, что инцидент произошел практически перед кассами Большого театра.

Авторы Telegram-канала Readovka писали, что в очереди люди провоцировали друг друга и возникали конфликты.

«Феерический спрос на знаменитый балет уже начал давать плоды — из-за огромного количества желающих возникла давка, люди закономерно начали конфликтовать между собой. Полицейские даже вывели одного из самых беспокойных мужчин», — говорилось в публикации.

Читайте также:

В Большом театре ответили на вопрос об эксцессах из-за «Щелкунчика»

Давка, пострадавшие, задержания: как люди пытаются попасть на «Щелкунчика»

Сайт Большого театра плохо работал из-за высокого спроса на «Щелкунчика»