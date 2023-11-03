Поклонники балета «штурмуют» Большой театр У здания Большого театра собралась очередь из поклонников балета «Щелкунчик»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

У здания Государственного академического Большого театра выстроилась очередь из сотен желающих купить билеты на балет «Щелкунчик», сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Канал также показал кадры происходящего на Театральной площади.

На видео показана огромная цепочка из поклонников искусства, спокойно ожидающих допуска в кассу. Рядом с театром дежурит полицейский автозак. При этом старт продаж билетов на «Щелкунчика» должен начаться завтра, 4 ноября.

Легендарный балет Петра Чайковского традиционно показывают в конце года. В этом году «Щелкунчик» будут давать с 23 декабря по 7 января.

Ранее социальная сеть «ВКонтакте» ко Дню балета начала прямые трансляции постановок и выступлений из 40 ведущих театров России, в том числе из Большого театра, театра им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко, Мариинского театра, Новосибирского театра оперы и балета, Башкирского государственного театра. С 1 по 3 ноября у пользователей появилась возможность посмотреть на закулисную жизнь артистов и репетиции. Директор департамента по работе с сообществами Мария Воробьева отметила, что данный проект является «данью уважения» балету в России.