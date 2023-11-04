Замира Евтых

В Большом театре ответили на вопрос об эксцессах из-за «Щелкунчика» ГАБТ: информации об эксцессах при продаже билетов на «Щелкунчик» не поступало

4 ноября 2023 в 11:52

Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

Очередь в кассы Большого театра за билетами на балет «Щелкунчик»