Информации об эксцессах в связи с началом продажи билетов на балет «Щелкунчик» у здания Государственного академического Большого театра не поступало, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра. Там добавили, что продажа реализуется согласно выработанному ранее алгоритму.
Вчера в течение дня и вечером организацией очереди занимались правоохранительные органы. Сегодня утром продажа билетов началась и идет спокойно в штатном режиме. Никакой информации об эксцессах у театра нет, — сказали в пресс-службе.
Очередь из сотен желающих купить билеты на балет «Щелкунчик» выстроилась накануне. При этом старт продаж начался сегодня, 4 ноября. Легендарный балет Петра Чайковского традиционно показывают в конце года. В этом году «Щелкунчик» будут давать с 23 декабря по 7 января.
До этого социальная сеть «ВКонтакте» ко Дню балета начала прямые трансляции постановок и выступлений из 40 ведущих театров России, в том числе из Большого театра, театра им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко, Мариинского театра, Новосибирского театра оперы и балета, Башкирского государственного театра. С 1 по 3 ноября у пользователей появилась возможность посмотреть на закулисную жизнь артистов и репетиции. Директор департамента по работе с сообществами Мария Воробьева отметила, что данный проект является «данью уважения» балету в России.