Давка, пострадавшие, задержания: как люди пытаются попасть на «Щелкунчика» «Известия»: желающие попасть на «Щелкунчика» пострадали в давке

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Очередь за билетами на балет «Щелкунчик» у Большого театра

В кассах Большого театра начались продажи билетов на балет «Щелкунчик», который пройдет с 29 по 31 декабря. Накануне сообщалось об инцидентах в очереди из желающих получить браслет, дающий право на покупку билета. Что происходит вокруг новогоднего балета?

Какие инциденты произошли в очереди из желающих попасть на «Щелкунчика»

Накануне издание «Известия» сообщало, что в давке пострадали два человека. Согласно сегодняшней информации Telegram-канала BRIEFF, помощь врачей пострадавшим не понадобилась.

Как писал Telegram-канал Readovka, в очереди за браслетами для возможности попасть на балет помимо давки происходили конфликты и драки между театралами.

«Театралы уже больше недели ожидают своей очереди возле Большого театра в Москве, чтобы купить заветные билеты на новогоднее представление „Щелкунчик“. Феерический спрос на знаменитый балет уже начал давать плоды — из-за огромного количества желающих возникла давка, люди закономерно начали конфликтовать между собой. Полицейские даже вывели одного из самых беспокойных мужчин. Организаторы пытаются распределить людей, но все попытки тщетны — толпа не собирается расходиться и только уплотняется», — сообщал ресурс накануне вечером.

У одной из зажатых в давке девушек, пришедших за браслетами, началась паническая атака, отмечал Telegram-канал Mash.

Ночью сотрудники правоохранительных органов сообщили людям в очереди у Большого театра, что браслеты закончились. Полиция попросила присутствующих разойтись.

Сколько просят перекупщики за места в очереди

По данным Telegram-канала RT, перекупщики накануне продавали места в очереди у Большого театра за 40 тысяч рублей. Об этом журналистам рассказал один из желающих попасть на балет.

«Мужчина приехал к Большому театру около 11:00 и прождал весь день. Он говорит, что есть те, кто пытается пролезть вперёд, поэтому очередь порой двигается даже назад», — писал накануне вечером канал RT.

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва» Очередь за билетами на балет «Щелкунчик» у Большого театра

При этом собеседник СМИ отметил, что ему предлагали купить место в первой сотне очереди за 100 тыс. рублей.

Как отреагировали в Большом театре

10 ноября Большой театр на официальном сайте опубликовал специальный график продажи билетов на «Щелкунчика» в связи с повышенным спросом. Согласно ему, билеты на представления 29–31 декабря продают в кассах 11 и 12 ноября, а на январские спектакли — 18 и 19 ноября.

Неделю назад, когда Большой театр начал реализовывать браслеты для получения билетов на «Щелкунчика», уже наблюдались большие очереди и активность перекупщиков, а многие люди, несколько часов отстоявшие в очереди, остались ни с чем, сообщали «Известия». В связи с этим комитет Госдумы по культуре написал обращение генеральному директору Большого театра России Владимиру Урину по поводу сложившейся ситуации.

«Генеральному директору ГАБТ направлено обращение нашего комитета, вопросы, интересующие широкий круг граждан, заданы. Почему выбрана именно такая система реализации билетов на спектакли, пользующиеся ажиотажным спросом», — сообщила глава комитета Елена Ямпольская.

Как писал NEWS.ru, комитет Госдумы заинтересовался вопросом взаимодействия администрации театра с правоохранительными органами в целях пресечения незаконной торговли. Также в обращении уточнили, планируется ли увеличить количество показов.

Сам Урин 4 ноября отказался комментировать журналистам ситуацию вокруг билетов на «Щелкунчика».

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