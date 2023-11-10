Два человека пострадали в очереди за билетами на балет «Щелкунчик»

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Очередь за билетами на балет «Щелкунчик» у Большого театра

Два человека пострадали в давке в очереди за билетами на балет «Щелкунчик» в Большой театр, сообщил Telegram-канал «112». В результате им пришлось вызвать скорую. Подробности инцидента и характер травм не уточняется.

Как пишет Telegram-канал Mash, инцидент произошел непосредственно перед кассами. Как минимум одному человеку стало плохо в борьбе за билеты на балет.

Очередь из сотен желающих купить билеты на балет «Щелкунчик» выстроилась возле Большого театра 3 ноября, несмотря на то что продажи стартовали только на следующий день. Позднее граждане начали массово жаловаться на перекупщиков и мошенников, которые пытаются нажиться на продаже браслетов, позволяющих приобрести билеты на новогоднее представление.

Происходили случаи, когда неизвестные, представлявшиеся волонтерами, брали с москвичей деньги за запись в очередь на покупку браслетов. Тем временем «Авито» заполонили объявления от перекупщиков, продающих браслеты по ценам, значительно превышающим их исходную стоимость.

Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская сообщила, что генеральному директору Государственного академического Большого театра России (ГАБТ) Владимиру Урину было направлено обращение по поводу ситуации с билетами на балет «Щелкунчик». Парламентарий написала, что комитет задал вопросы, интересующие россиян, в том числе почему у граждан возникли проблемы с приобретением билетов на сайте.