В ГД призвали Большой театр объяснить ситуацию с билетами на «Щелкунчика» Депутат Ямпольская обратилась к директору ГАБТ по поводу ситуации с билетами

Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская сообщила, что генеральному директору Государственного академического Большого театра России (ГАБТ) Владимиру Урину было направлено обращение по поводу ситуации с билетами на балет «Щелкунчик». Парламентарий написала, что комитет задал вопросы, интересующие россиян, в том числе, почему у граждан возникли проблемы с приобретением билетов на сайте и по каким причинам была выбрана определенная система их реализации, сообщает EADaily.

Генеральному директору ГАБТ направлено обращение нашего комитета, вопросы, интересующие широкий круг граждан, заданы. Почему выбрана именно такая система реализации билетов на спектакли, пользующиеся ажиотажным спросом, — уточнила Ямпольская.

Кроме того, в обращении уточнили, планируется ли увеличить количество показов. Комитет Госдумы также заинтересовался вопросом взаимодействия между администрацией театра с правоохранительными органами в целях пресечения незаконной торговли. Ямпольская напомнила, что в России действует закон, который запрещает продажу билетов по завышенным ценам или неуполномоченными лицами.

Ранее стало известно, что очереди при продаже билетов на балет «Щелкунчик» в ГАБТ растянулись на сотни человек. Перекупщики также предлагали билеты с большой наценкой без каких-либо гарантий.