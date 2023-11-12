Официальный сайт Большого театра выдавал ошибку при попытке купить билеты на балет «Щелкунчик» из-за высокой нагрузки, сообщила пресс-служба театра. На портале можно было купить билеты на представления, которые пройдут 29–31 декабря.
Большой театр ранее опубликовал специальную программу предварительной продажи билетов на спектакли балета «Щелкунчик» из-за повышенного спроса на него. 10 ноября перед стартом очных продаж желающие приобрести билеты на балет образовали огромную очередь, в кассу можно было попасть после получения браслета с номером.
Из-за большого количества посещений сайта в связи с продажей билетов на представления балета «Щелкунчик» возможны перебои в его работе. Наши специалисты работают над устранением проблемы. Пожалуйста, зайдите на сайт позднее, — отмечалось в сообщении при попытке купить билеты.
Невозможным оставался выбор места и покупки билета, хотя пользователям порой удавалось загрузить расписание спектаклей.
Ранее сообщалось, что в Москве места в очереди в кассу Большого театра на балет «Щелкунчик» продают за 100 тысяч рублей. Стоимость мест в середине очереди уже ниже, и перекупщики просят за них 40 тысяч рублей, при этом на прошлой неделе просили 15 тысяч.