Сайт Большого театра плохо работал из-за высокого спроса на «Щелкунчик» Сайт Большого театра перестал работать при старте продаж билетов на «Щелкунчик»

Фото: Alexander Legky/Global Look Press

Официальный сайт Большого театра выдавал ошибку при попытке купить билеты на балет «Щелкунчик» из-за высокой нагрузки, сообщила пресс-служба театра. На портале можно было купить билеты на представления, которые пройдут 29–31 декабря.

Большой театр ранее опубликовал специальную программу предварительной продажи билетов на спектакли балета «Щелкунчик» из-за повышенного спроса на него. 10 ноября перед стартом очных продаж желающие приобрести билеты на балет образовали огромную очередь, в кассу можно было попасть после получения браслета с номером.

Из-за большого количества посещений сайта в связи с продажей билетов на представления балета «Щелкунчик» возможны перебои в его работе. Наши специалисты работают над устранением проблемы. Пожалуйста, зайдите на сайт позднее, — отмечалось в сообщении при попытке купить билеты.

Невозможным оставался выбор места и покупки билета, хотя пользователям порой удавалось загрузить расписание спектаклей.

Ранее сообщалось, что в Москве места в очереди в кассу Большого театра на балет «Щелкунчик» продают за 100 тысяч рублей. Стоимость мест в середине очереди уже ниже, и перекупщики просят за них 40 тысяч рублей, при этом на прошлой неделе просили 15 тысяч.