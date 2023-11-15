В Большом театре ответили на сообщения о назначении Гергиева главой ГАБТ Большой театр отказался комментировать сообщения о назначении Гергиева главой БТ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Большом театре сообщили NEWS.ru, что не комментируют публикации о возможном назначении худрука Мариинского театра Валерия Гергиева новым главой ГАБТ. Ранее сообщалось, что о перестановках могут объявить на Санкт-Петербургском международном культурном форуме.

Большой театр это не комментирует. Все подобные вопросы — к учредителю, — сообщили в театре.

По информации Telegram-канала Mash, гендиректор Большого театра Владимир Урин может оставить свой пост до конца года. Как сообщила газета «Известия», Урин, который уже 10 лет руководит Большим театром, покинет должность по собственному желанию.

По сведениям источников, Гергиев продолжит руководить Мариинским театром, несмотря на потенциальную новую работу в ГАБТ. Как пишет Mash, фактически Гергиев будет стоять во главе двух театров одновременно, а дирекции Большого и Мариинки могут объединить в одну.

В марте 2022 года Гергиева отстранили от работы в Мюнхенском филармоническом оркестре, в котором занимал должность главного дирижера. Обер-бургомистр Мюнхена Дитер Райтер заявил, что прекратить сотрудничество с Гергиевым решили после того, как артист отказался выполнить требования местных властей и «дистанцироваться» от спецоперации ВС РФ на Украине.