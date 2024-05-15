Путин назначил глав пяти регионов: есть ли тяжеловесы, какие обязанности

Фото: ako.ru

Илья Середюк назначен врио губернатора Кемеровской области

Президент России Владимир Путин назначил врио губернаторов в пяти регионах. Их прежние руководители перешли на посты в правительстве и администрации главы государства.

Калининградскую область временно возглавил Алексей Беспрозванных, занимавший пост замминистра промышленности России. Он сменил Антона Алиханова, который стал министром промышленности и торговли. Врио губернатора Тульской области назначили Дмитрия Миляева. Ранее он занимал дожность первого заместителя главы региона Алексея Дюмина, ставшего помощником президента России.

Руководить Курской областью будет Алексей Смирнов, который ранее работал на посту заместителя губернатора — председателя правительства. Его бывший начальник Роман Старовойт стал министром транспорта.

Кемеровскую область возглавил Илья Середюк, занимавший пост председателя регионального правительства. Его предшественник Сергей Цивилев назначен министром энергетики.

Врио губернатора Хабаровского края стал заместитель генпрокурора России Дмитрий Демешин. Он сменил Михаила Дегтярева, который возглавил министерство спорта.

Кадры врио губернаторов — в фотогалерее NEWS.ru.