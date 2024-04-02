Эмин Агаларов рассказал, кто отвернулся от него после теракта в «Крокусе» Эмин Агаларов: никто не отвернулся от меня после теракта в «Крокусе»

Сын владельца концертного зала «Крокус Сити Холл», где произошел теракт 22 марта, бизнесмен и певец Эмин Агаларов заявил, что от него никто не отвернулся после трагедии. В интервью YouTube-каналу Forbes он отметил, что ничего подобного не почувствовал пока.

Я лично этого не почувствовал, — ответил он на соответствующий вопрос интервьюера.

В этой же беседе Агаларов высказал мнение, что владельцев «Крокуса» критикуют за несоблюдение строительных норм диванные эксперты. По его словам, все кто знает, как работает компания, понимают, что обвинения в халатности не имеют оснований.

2 апреля адвокат Игорь Трунов заявил, что семьи пострадавших и погибших при теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» подали коллективное заявление в Следственный комитет против владельца концертного зала Араза Агаларова. Всего в СК обратились 11 заявителей.

Юрист отметил, что строительство концертного зала проектировали в конце 1990-х, а открыли только в 2009 году. С тех пор существенно поменялись требования к безопасности, пояснил он. Кроме того, по словам Трунова, очевидцы рассказывали, что огонь очень быстро распространился по зданию, а некоторые эвакуационные двери были заперты.

До этого Эмин Агаларов отмечал, что страховая компания покроет 1/40 ущерба от теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Он назвал концертный зал домом для многих людей. Предприниматель подчеркнул, что здание такого масштаба нельзя было ввести в эксплуатацию без многочисленных проверок со стороны различных инспекций.