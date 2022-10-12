Стало известно, кому Пугачёва оставила свою московскую недвижимость Пугачева оставила свою московскую недвижимость дочери, внукам, водителю и охранникам

Фото: Moscow Komsomolskaya Pravda/globallookpress.com

Улетевшая в Израиль вместе с детьми на частном самолете певица Алла Пугачева оставила свою элитную московскую недвижимость дочери Кристине Орбакайте, старшему внуку Никите Преснякову, водителю Игорю Польшикову и нескольким охранникам, сообщает KP.RU.

На время отсутствия знаменитости замок в деревне Грязь Пугачева оставила на своего водителя Игоря Польшикова, который работает у нее более 30 лет, рассказали в окружении звезды. Помимо этого, Польшиков стал членом семьи Пугачевой, оказав ей услугу. Много лет назад водитель забрал себе приемного сына Примадонны Евгения Пугачева. Он оказался у артистки после смерти ее брата Евгения, который приходился мальчику дедушкой. Отец Евгения не мог за ним полноценно ухаживать, поскольку употреблял наркотики.

Кроме водителя артистки, присматривать за замком, в котором осталось очень много дорогих антикварных вещей, будут также несколько охранников.

Помимо замка, у Пугачевой осталась четырехкомнатная квартира на Тверской в центре Москвы, доставшаяся ей ещё в советское время. По данным Росреестра, Пугачева в 2014 году отказалась от собственности на квартиру, переписав ее на свою дочь Кристину Орбакайте.

Кроме того, Примадонна владеет квартирой в нескольких километрах от Красной площади, которую ей подарил бывший зять, бизнесмен Руслан Байсаров. Перед отъездом из России звезда решила, что завещает эту квартиру своему внуку Дени Байсарову.

Свою подмосковную дачу на Истре, а это трехэтажный дом площадью 1000 квадратных метров с бассейном и роскошной обстановкой, расположенный на участке в 50 соток, артистка решила завещать своему старшему внуку Никите Преснякову.

По оценкам журнала Forbes, состояние певицы составляет примерно $100 млн, в основном это недвижимость. Однако, как отмечает издание, Пугачева уже провела оценку своих активов с юристами. Завещание еще не написано, но частично певица уже распределила свою недвижимость между дочерью Кристиной Орбакайте и внуками.

Рок-исполнительница Земфира ранее сообщила в Instagram (деятельность соцсети в России запрещена) о встрече с певицей Аллой Пугачевой в Израиле на концерте в Тель-Авиве. Она опубликовала совместную фотографию с Пугачевой, указав, что та посетила ее концерт в рамках европейского тура в поддержку альбома Borderline.