12 ноября 2025 в 07:36

Губернатор раскрыл подробности ночной атаки ВСУ на Ростовскую область

Слюсарь сообщил об отражении атаки БПЛА в Новошахтинске под Ростовом

Фото: МО РФ

Силы противовоздушной обороны успешно отразили ночную атаку украинских беспилотников на Ростовскую область, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале. По его словам, воздушные цели были уничтожены в соседнем ДНР, Новошахтинске и Каменском районе региона.

Минувшей ночью беспилотная атака отражена в Донецке, Новошахтинске и Каменском районе. Никто из людей не пострадал. Информация о последствиях на земле уточняется, — отметил он.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 22 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, восемь и четыре БПЛА уничтожили над территориями Ростовской области и Ставропольского края соответственно, по три — над Орловской и Брянской областями.

До этого белгородский губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что два мирных жителя получили ранения в результате атаки украинских дронов на регион. Один из пострадавших в момент удара находился в автомобиле. Всего беспилотники совершили налет на пять муниципалитетов, уточнил Гладков.

