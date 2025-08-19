Мать продала сына за 23 тысячи рублей: правда вскрылась через семь лет

В Иркутске несовершеннолетняя смогла выкупить у женщины в два раза старше себя новорожденного мальчика. Известно об этом стало лишь спустя семь лет. NEWS.ru раскрывает подробности этой истории.

Продала по низкой цене

В 2017 году 33-летняя жительница Иркутска, оказавшаяся в тяжёлой жизненной ситуации, приняла решение продать своего новорожденного сына. У женщины не было ни постоянного жилья, ни работы, при этом у нее была судимость. Чтобы найти потенциальных усыновителей, она разместила объявление в социальных сетях, где сообщила о желании передать ребенка в добрые руки.

Вскоре на это сообщение откликнулась 17-летняя девушка, которая выразила готовность забрать младенца. Они договорились о встрече у железнодорожного вокзала «Иркутск-Пассажирский». Там мать передала новорожденного сына девушке, получив взамен 23 тысячи рублей, передает областная пресс-служба судов общей юрисдикции.

Нашли мальчика спустя семь лет

Правда о продаже ребенка всплыла лишь в 2024 году, спустя семь лет после совершения сделки. Поводом для разбирательства стала попавшая в поле зрения правоохранительных органов мать. В ходе расследования уголовного дела против нее следователи начали изучать ее прошлое и случайно выяснили информацию о незаконной передаче новорожденного.

После этого органы опеки и социальной защиты подключились к делу и начали активные поиски мальчика. В ходе разыскных мероприятий ребенок был найден — он оказался жив, здоров и проживал в другой семье. Выяснилось, что девушка, получившая ребенка, официально оформила его усыновление и с тех пор воспитывала как родного.

При этом не уточняется, как 17-летняя девушка, не будучи совершеннолетней, смогла усыновить мальчика.

«Торговля людьми»

Несмотря на то что мальчик оказался в заботливой семье и, вероятно, останется с ней, уголовная ответственность за продажу ребенка была возбуждена в отношении его биологической матери. Суд пришел к выводу, что ее действия представляют собой тяжкое преступление, связанное с незаконной передачей ребенка за деньги.

В итоге женщина была признана виновной по статье «Торговля людьми» и приговорена к шести годам лишения свободы. Приговор вступил в законную силу, и теперь она должна отбыть назначенное наказание в колонии.

«Приговором Свердловского районного суда города Иркутска подсудимая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного пп. „б“, „з“ ч. 2 ст. 127.1 УК РФ. С учетом предыдущих приговоров ей назначено окончательное наказание в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима», — сообщили в пресс-службе.

