Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
19 августа 2025 в 17:05

Мать продала сына за 23 тысячи рублей: правда вскрылась через семь лет

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Иркутске несовершеннолетняя смогла выкупить у женщины в два раза старше себя новорожденного мальчика. Известно об этом стало лишь спустя семь лет. NEWS.ru раскрывает подробности этой истории.

Продала по низкой цене

В 2017 году 33-летняя жительница Иркутска, оказавшаяся в тяжёлой жизненной ситуации, приняла решение продать своего новорожденного сына. У женщины не было ни постоянного жилья, ни работы, при этом у нее была судимость. Чтобы найти потенциальных усыновителей, она разместила объявление в социальных сетях, где сообщила о желании передать ребенка в добрые руки.

Вскоре на это сообщение откликнулась 17-летняя девушка, которая выразила готовность забрать младенца. Они договорились о встрече у железнодорожного вокзала «Иркутск-Пассажирский». Там мать передала новорожденного сына девушке, получив взамен 23 тысячи рублей, передает областная пресс-служба судов общей юрисдикции.

Нашли мальчика спустя семь лет

Правда о продаже ребенка всплыла лишь в 2024 году, спустя семь лет после совершения сделки. Поводом для разбирательства стала попавшая в поле зрения правоохранительных органов мать. В ходе расследования уголовного дела против нее следователи начали изучать ее прошлое и случайно выяснили информацию о незаконной передаче новорожденного.

После этого органы опеки и социальной защиты подключились к делу и начали активные поиски мальчика. В ходе разыскных мероприятий ребенок был найден — он оказался жив, здоров и проживал в другой семье. Выяснилось, что девушка, получившая ребенка, официально оформила его усыновление и с тех пор воспитывала как родного.

При этом не уточняется, как 17-летняя девушка, не будучи совершеннолетней, смогла усыновить мальчика.

«Торговля людьми»

Несмотря на то что мальчик оказался в заботливой семье и, вероятно, останется с ней, уголовная ответственность за продажу ребенка была возбуждена в отношении его биологической матери. Суд пришел к выводу, что ее действия представляют собой тяжкое преступление, связанное с незаконной передачей ребенка за деньги.

В итоге женщина была признана виновной по статье «Торговля людьми» и приговорена к шести годам лишения свободы. Приговор вступил в законную силу, и теперь она должна отбыть назначенное наказание в колонии.

«Приговором Свердловского районного суда города Иркутска подсудимая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного пп. „б“, „з“ ч. 2 ст. 127.1 УК РФ. С учетом предыдущих приговоров ей назначено окончательное наказание в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима», — сообщили в пресс-службе.

Читайте также:

Труп с дырой в голове набрал кредитов: странная смерть петербуржца в Крыму

Педофильская палатка: на музыкальном фестивале изнасиловали ребенка

Пахали за просрочку: украинцы держали в рабстве сотню россиян

Жуткий конвейер из детей: няня полюбила педофила и снабжала «игрушками»

Отомстил за измены отцу: сын наказал мать изнасилованием и был арестован

дети
происшествия
криминал
уголовные дела
семьи
родители
суды
Иркутск
Иркутская область
Владимир Сахмеев
В. Сахмеев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Политолог объяснил решение Трампа не присутствовать на встрече РФ и Украины
Психотерапевт объяснила главные правила защиты от сталкера
Главы минобороны стран НАТО проведут конференцию по Украине
«Моего ребенка насиловал зять»: женщина посадила родственника на 17 лет
Лавров назвал условие независимости Украины
Патриарх Кирилл наградил вдову бывшего мэра Москвы
Стало известно, сколько делегация РФ заплатила за заправку на Аляске
Пригожин отреагировал на хайп певца Sakura на его имени
В Госдуме приструнили Зеленского, потребовавшего репараций от России
В Госдуме раскрыли стоимость «блатных» автономеров
Психолог перечислила, что должен уметь первоклассник в быту
Наркодилер признала вину в смерти звезды сериала «Друзья»
Украинский священник пытался необычным образом вывезти мужчину за границу
Трамп рассказал, что Украина поможет ему на том свете
Мать продала сына за 23 тысячи рублей: правда вскрылась через семь лет
Арабика подорожала по всему миру из-за одного фактора
100 рублей литр? Бензин дорожает каждый день: сколько будет стоить к зиме
В Новой Зеландии выявили первого в истории страны шпиона
Лучшие рецепты кабачковой икры: быстро, вкусно, по-новому!
«Помогает прожить»: психолог назвала прием для адаптации первоклассника
Дальше
Самое популярное
Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде
Общество

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Цветет 3 месяца и выдерживает мороз! Многолетник-красавчик для сада
Общество

Цветет 3 месяца и выдерживает мороз! Многолетник-красавчик для сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.