Иноагентов лишат налоговых льгот

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки в Налоговый кодекс РФ, передает ТАСС со ссылкой на источник в кабмине. Согласно изменениям, иноагенты лишатся возможности использовать некоторые налоговые льготы.

Новшества затронут как физических лиц, так и компании, которые признаны иностранными агентами, а также организации, в которых доля участия таких агентов в уставном капитале превышает 10%. Для иностранных агентов будет ограничено использование сниженных ставок налога на прибыль и освобождение от уплаты налогов на доходы, полученные в виде безвозмездно полученного имущества или имущественных прав. Также для них будут установлены ограничения на применение сниженных налоговых ставок по налогу на доходы физических лиц.

Также иноагенты не смогут претендовать на налоговые льготы при долгосрочном инвестировании и не будут освобождены от уплаты налогов с доходов от продажи имущества, подарков и наследства.

Ранее глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев предложил ужесточить наказание для иноагентов: привлекать их к уголовной ответственности после второго правонарушения, а не третьего, как сейчас. Он отметил, что примерно 40% нарушителей занимаются исключительно противоправной деятельностью.