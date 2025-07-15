В Госдуме предложили ужесточить закон против иноагентов Пискарев: в ГД призвали ужесточить закон против иноагентов по западному образцу

Иноагенты смогут попасть под уголовное преследование уже после второго правонарушения, заявил председатель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев, рассказывая о предложенных поправках в статью 330.1. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, анализ правоприменения показал, что количество нарушений среди них ежегодно растет на 40%.

Обратили внимание, что количество нарушений иноагентами резко растет — на 40% в год. В отношении них составлены почти 1423 протокола. Примерно 40% агентов вообще заняты только нарушением законодательства. <…> Предложили, что уже после второго нарушения появляются основания к привлечению к уголовной ответственности, — заявил он.

Он напомнил, что сейчас закон говорит, что иноагент должен совершить три правонарушения и только после этого наступает возможность уголовного преследования. Поэтому лишь три дела дошло до суда.

Сегодня они, иноагенты, выполняют функции и задачи своих покровителей, наших противников. <…> Мы должны принимать меры, чтобы иноагента вовлечь в правовое поле, — добавил он.

По его словам, прежде чем предложить поправку в законопроект об уголовной ответственности иноагентов, законодатели изучили англосаксонскую и континентальную системы права, и везде страны заняты защитой своего суверенитета. В качестве примера он привел в пример британский закон, согласно которому, любые контакты россиян с британцами уже могут образовывать состав преступления, если предварительно не зафиксировать сотрудничество с властями.

Ранее Пискарев заявил, что Евросоюз официально признал финансирование деструктивной деятельности, направленной против РФ. По его словам, об этом прямо говорится в ежегодном докладе о правах человека и демократии в мире.