Кому положены выплаты к 1 сентября, как получить: рассказываем подробно

В Госдуме предлагают ввести новую единовременную выплату — 17 тысяч рублей на ребенка к 1 Сентября. Но в большинстве регионов уже действуют свои программы помощи для семей с детьми школьного возраста. Кроме того, некоторых ушедших на заслуженный отдых в первом месяце осени ждет солидная прибавка к пенсии. Рассказываем, какими мерами поддержки и как можно воспользоваться уже сегодня.

Единоразовая федеральная выплата к школе

Впервые президент утвердил такую выплату в 2021 году в условиях пандемии коронавируса. Тогда семьи к новому учебному году получили по 10 тысяч рублей на детей школьного возраста.

Сейчас в России единоразовой выплаты к 1 Сентября нет, однако депутаты Госдумы уже направили соответствующее предложение на рассмотрение.

Они, в частности, предложили выдавать родителям школьников по 17 тысяч рублей в преддверии начала учебного года. Причем выплата должна происходить автоматически. Согласно проекту закона, ее может получить один из кровных родителей, опекун, усыновитель или попечитель, который постоянно проживает на территории России. Пособие будут выделять на каждого ребенка в возрасте от 6 до 18 лет. Размер выплаты будет равен прожиточному минимуму. Напомним, в 2025 году прожиточный минимум для трудоспособных граждан составляет 19 329 рублей, пенсионеров — 15 250, а детей — 17 201.

Впрочем, пока предложение депутатов остается только инициативой. Однако есть льготы, которые действуют уже сегодня.

Региональные выплаты для школьников

Региональные выплаты положены только ряду категорий, к примеру многодетным или малоимущим семьям. Также рассчитывать на адресную помощь могут россияне, воспитывающие детей-инвалидов школьного возраста.

Выплата может быть ежегодной или однократной, либо даже в натуральном виде (наборы, форма, канцтовары).

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве и Подмосковье

В столице многодетные родители могут получать один раз в год компенсацию стоимости комплекта школьной одежды. В 2025 году это 13 257 рублей.

Семьям с 10 и более детьми (при наличии хотя бы одного ребенка до 18 лет) полагается 39 767 рублей к 1 Сентября, рассказывает NEWS.ru член международной Ассоциации юристов и медиаторов 4Legal Евгения Безмаленко. «Она начисляется автоматически, если семья состоит на учете в соцзащите и зарегистрирована в Москве», — говорит эксперт.

Сиротам-выпускникам московских школ единоразово выплачивают по 31 784 рубля каждому.

В Московской области родителям детей-школьников с инвалидностью выплачивают по 13 000 рублей на приобретение школьной формы. 3000 рублей могут получить семьи с тремя и более детьми — это выплаты многодетным, не имеющим статуса малоимущих. Плюс дополнительно 7000 рублей перечислят многодетным родителям, чей доход меньше установленной «нормы» (со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума).

Также в Подмосковье первоклассникам выдают подарочные наборы. В них входит рюкзак и канцелярия. Подарок могут получить дети из малоимущих семей.

В Санкт-Петербурге и Ленобласти

В Санкт-Петербурге многодетные семьи получают выплату на покупку школьной и спортивной формы на каждого ребенка, обучающегося в школе или колледже. Выплата назначается на детей до достижения ими 18 лет. Школьникам выплатят по 10 461 рублю, а учащимся колледжа ― 6171 рубль. В Ленинградской области компенсация на школьную форму также выплачивается многодетным ― 4564 рубля на каждого ребенка.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В других регионах

В Новосибирской области есть несколько видов выплат для школьников. При поступлении в первый класс ребенка из многодетной семьи родителям положена единовременная материальная помощь ― 5500 рублей. Ежегодная компенсация на покупку школьной формы ― 4000 рублей. Если же ребенок из многодетной семьи поступил в вуз, родителям единоразово выплатят 11 000 рублей.

В ЯНАО выплаты к школе выдают в виде электронного сертификата. 16 095 рублей положено каждому школьнику из многодетной семьи. Деньги можно потратить на школьную и спортивную форму, обувь для занятий, канцелярские принадлежности. Вся сумма зачисляется на карту «Мир», подключенную к ямальскому проекту «Морошка».

В Брянской области многодетным семьям ежегодно выплачивают по 10 000 рублей на каждого школьника.

Также выплаты перед школой получают во Владимирской, Тюменской, Белгородской, Воронежской, Иркутской, Мурманской, Рязанской и других областях. Их размеры варьируются от нескольких сотен до 14 000 рублей.

Другие виды поддержки семей с детьми

Если у семьи остался неистраченный остаток маткапитала, то его можно получить в виде единовременной выплаты. Важно: он не должен превышать 10 000 рублей. Выплатят ровно ту сумму, которая составляет фактический остаток, это может быть и 8000 рублей, и 5000, и даже меньше. Эти деньги можно потратить в том числе на школьные нужды.

Те, кому доступна эта услуга, получат соответствующие извещения от Соцфонда.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Как и где оформить пособия на школьника

Узнать о полагающихся вам выплатах можно в МФЦ или на портале «Госуслуги», а также в отделениях соцзащиты. Дальше нужно будет подать заявление на получение выплаты пособия. Сделать это можно тремя удобными способами:

онлайн — через портал «Госуслуги»;

лично — в МФЦ;

по месту жительства — в отделении Социального фонда России.

К заявлению, скорее всего, попросят приложить стандартный пакет документов, включающий:

копию паспорта родителя или опекуна;

копию свидетельства о рождении ребенка/детей;

справку из школы;

справку об инвалидности при наличии;

справку о статусе многодетной семьи;

справку о доходах;

другие подтверждающие льготу документы;

дополнительно — чеки на форму (в некоторых регионах).

По словам доктора юридических наук, профессора кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольги Староверовой, срок рассмотрения обычно составляет около 10 дней. После одобрения заявления деньги перечисляются на указанный банковский счет, отмечает она.

Порядок оформления выглядит следующим образом. «Уточните, предоставляется ли в вашем регионе выплата и ее размер. Подайте заявление — онлайн или лично, соблюдая сроки (часто с августа по декабрь). Получите выплату: в итоге деньги перечисляют на счет или карту либо выдают сертификат или набор», — рассказывает Евгения Безмаленко.

Если не получили помощь, несмотря на положенное, стоит проверить статус заявки, корректность документов, а затем подать заявление повторно с полным комплектом, советует юрист. «При отказе можно обратиться с жалобой в вышестоящие органы или прокуратуру», — добавляет она.

Кому из пенсионеров пересчитают выплаты с 1 сентября

Увеличение выплат с 1 сентября относится к трем категориям граждан:

пенсионерам, которые прекратили трудовую деятельность в августе;

людям с инвалидностью I группы;

гражданам, достигшим в августе возраста 80 лет.

Пенсионеры, которым исполнится в августе 80 лет, получат повышенную фиксированную выплату к пенсии в размере 8907,70 рубля. Аналогичная прибавка ожидает людей, которым в августе присвоят первую группу инвалидности. Никому из них не надо подавать никаких заявлений, перерасчет выполняется автоматически.

Пенсия также заметно увеличится у граждан, прекративших трудовую деятельность в августе. После ухода с работы пенсионеру начисляют полную сумму пенсии, учитывая все пропущенные индексации (о том, на сколько в итоге могут вырасти выплаты, NEWS.ru писал в отдельном материале). Перерасчет также будет произведен автоматически.

Читайте также:

Плюс еще 10 000 рублей: работающим пенсионерам могут пересчитать пенсии

Как получить разом до 412 тысяч от государства: кому положена выплата

До 150 тысяч рублей: что за новая семейная выплата, как получить