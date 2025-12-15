Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Этот куриный рулет с беконом и творожным сыром стал моим спасением на праздники — готовится быстро, гости в восторге

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Ищете рецепт, который позволит встретить Новый год не на кухне, а с гостями? Активная подготовка этого рулета занимает всего 10 минут, а дальше его готовит духовка, освобождая вам время.

Куриный фарш равномерно распределяю на листе пергамента, формируя прямоугольный пласт толщиной 1,5–2 см. Для начинки смешиваю творожный сыр с майонезом в соотношении 2:1 до получения кремообразной консистенции.

Полученным соусом смазываю фаршевую основу, сверху выкладываю тонкие ломтики бекона. Аккуратно, при помощи пергамента, сворачиваю плотный рулет, чтобы начинка осталась внутри. Готовый рулет обсыпаю панировочными сухарями со всех сторон для образования хрустящей корочки. Выпекаю в разогретой до 180°C духовке 40–50 минут до полной готовности. Подаю охлажденным, нарезанным на порционные кусочки.

Ранее также сообщалось об очень простом рецепте завтрака. Эти рулеты вы можете приготовить за считаные минуты, поразив семью вкуснейшим блюдом.

