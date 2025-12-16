Вечнозеленый ковер с белыми звездами: не вытаптывается, не вымерзает и цветет десятилетиями

Идеальным решением для создания цветочного ковра станет мшанка шиловидная. Это растение образует плотные, упругие подушки, похожие на мох, которые с июня по сентябрь усыпаны мелкими белыми звездчатыми цветами.

Ее главный секрет — способность быстро восстанавливаться и разрастаться, создавая сплошной вечнозеленый ковер с белыми звездами. Мшанка не вытаптывается, не вымерзает и цветет десятилетиями. Она неприхотлива, предпочитает солнце или полутень и не требует скашивания.

Посаженная между плитками садовых дорожек, на детской лужайке или на склоне, она будет годами сохранять декоративность, подавляя сорняки и радуя нежным цветением. Это по-настоящему красивый и практичный вариант для «ленивого» сада, где важна и эстетика, и функциональность.

