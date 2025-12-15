Новый год-2026
15 декабря 2025

Цветок для дачников, не успевающих ухаживать за садом: цветет даже в дождливое и холодное лето

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Дачникам, не успевающим постоянно ухаживать за садом, посвящается: существует цветок, который гарантирует яркие краски даже в самое дождливое и холодное лето.

Речь о посконнике — мощном и выносливом многолетнике, который стабильно цветет с середины лета до глубокой осени, невзирая на капризы погоды. Его крупные, пушистые соцветия-шапки лиловых или розовых оттенков величественно возвышаются над клумбой, привлекая бабочек. Главный секрет посконника — феноменальная жизнестойкость. Он прекрасно зимует без укрытия, не боится переувлажнения (что актуально в дождливые сезоны) и практически не поражается вредителями.

Посадив его на солнечном или полутенистом месте, вы на годы забудете о проблемах — растение требует минимум внимания, самостоятельно наращивая эффектные кусты. Это идеальный выбор для «сада выходного дня», который должен быть красивым без ежедневных хлопот.

Ранее был назван многолетник, который цветет уже в феврале-марте, распускаясь прямо из-под снега.

Дарья Иванова
Дарья Иванова
