Кинорежиссер объяснил интерес продюсеров к экранизации книг

При экранизации книги продюсеры рискуют куда меньше, чем при работе над новым сценарием, заявил НСН кинорежиссер Александр Войтинский. По его словам, они поскольку получают доступ к знакомому названию и готовой фанбазе.

При работе над новым сценарием ты сначала строишь вселенную, ее законы, на это уходит год. В случае с книгой кто-то уже в свое время провел такую работу, есть вселенная, название, аудитория и даже фанбаза, — заявил он.

Войтинский добавил, что экранизация не должна быть иллюстрацией, если иное не предусмотрено договором. Режиссер может делать что угодно, это отдельное произведение, которое рассчитано на сегодняшних зрителей в кинотеатрах, резюмировал он.

Ранее Warner Bros. окончательно отказалась от экранизации легендарной манги «Акира», вернув права японскому издательству Kodansha. Проект пытались запустить более 20 лет. Kodansha теперь будет искать нового партнера для воплощения культовой истории.