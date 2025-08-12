«Со всей страны едут»: вдова Левкина объяснила сбор на памятник мужу

Вдова умершего в ноябре 2024 года экс-солиста группы «На-На» Владимира Левкина объяснила NEWS.ru, что объявила сбор средств на памятник мужу по просьбе его поклонников. По ее словам, многие почитатели таланта артиста хотят участвовать в установке монумента на Троекуровском кладбище и жертвуют средства.

Я объявила сбор денежных средств в социальных сетях, поскольку знаю, что для поклонников важно быть сопричастными к памятнику… Приезжаю и вижу, что люди со всей страны приезжают на Троекуровское кладбище, идут по местам захоронения знаменитостей. И всегда приходят на могилу Левкина. Поэтому я тем более не могу, отмахнувшись, поставить плиту и все, — пояснила она.

Левкина добавила, что хотела бы действенного участия в изготовлении памятника и от бывших коллег супруга по популярной группе. Однако они, по ее словам, не выходили на связь, а сама просить их о поддержке стесняется.

Мне бы сейчас, конечно, хотелось какой-то поддержки именно от группы в плане увековечивания памяти Володи. Хотя сама звонить и просить никогда не буду… Идет строительство памятника… Понятно, что это недешево — все-таки популярный артист. Хочется сделать место его упокоения достойным, красивым, — пояснила собеседница.

Она добавила, что монумент будет установлен в любом случае, даже если собранных поклонниками средств не хватит и семье придется брать кредиты.

Ранее Дмитрий Маликов в день рождения Левкина опубликовал видео их совместного выступления в рамках шоу перевоплощений «Точь-в-точь». Артисты появились в образах солистов Modern Talking. Маликов назвал Левкина добрым и очень светлым человеком и артистом.

