Вдова Левкина сообщила о потере слуха на фоне стресса после смерти мужа

Вдова умершего в ноября 2024 года экс-солиста группы «На-на» Владимира Левкина Маруся рассказала NEWS.ru, что частично утратила слух. По ее мнению, проблема со здоровьем стала следствием стресса от потери супруга.

Я была на днях у врача, так как хуже стала слышать. Доктор провел тест и подтвердил, что потеряла чувствительность к некоторым частотам. Списываю на стресс, — отметила собеседница.

Она вспомнила тяжелый момент, когда позвонили врачи из больницы с сообщением о смерти Владимира. Именно в этот момент, по ее словам, будто «мозг заблокировал часть слуховых органов».

Когда мне позвонили из больницы и сообщили, что Володи больше нет, я все понимала. Но несколько раз переспрашивала, уточняла. Ощущение, будто мозг не хотел принимать эту информацию и, блокируя ее, отключил какую-то часть слухового органа, — пояснила она.

Маруся уточнила, что врачи не дают ей пока никаких прогнозов на полное восстановление слуховых функций.

Ранее певец Дмитрий Маликов в день рождения Левкина опубликовал видео их совместного выступления в рамках шоу перевоплощений «Точь-в-точь». Артисты появились в образах солистов Modern Talking. Маликов назвал Левкина добрым и очень светлым человеком и артистом.

