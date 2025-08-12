Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 августа 2025 в 14:38

Вдова Левкина сообщила о потере слуха на фоне стресса после смерти мужа

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Вдова умершего в ноября 2024 года экс-солиста группы «На-на» Владимира Левкина Маруся рассказала NEWS.ru, что частично утратила слух. По ее мнению, проблема со здоровьем стала следствием стресса от потери супруга.

Я была на днях у врача, так как хуже стала слышать. Доктор провел тест и подтвердил, что потеряла чувствительность к некоторым частотам. Списываю на стресс, — отметила собеседница.

Она вспомнила тяжелый момент, когда позвонили врачи из больницы с сообщением о смерти Владимира. Именно в этот момент, по ее словам, будто «мозг заблокировал часть слуховых органов».

Когда мне позвонили из больницы и сообщили, что Володи больше нет, я все понимала. Но несколько раз переспрашивала, уточняла. Ощущение, будто мозг не хотел принимать эту информацию и, блокируя ее, отключил какую-то часть слухового органа, — пояснила она.

Маруся уточнила, что врачи не дают ей пока никаких прогнозов на полное восстановление слуховых функций.

Ранее певец Дмитрий Маликов в день рождения Левкина опубликовал видео их совместного выступления в рамках шоу перевоплощений «Точь-в-точь». Артисты появились в образах солистов Modern Talking. Маликов назвал Левкина добрым и очень светлым человеком и артистом.

До этого экс-помощник продюсера Бари Алибасова Андрей Назаров рассказал, что тот не может сидеть прямо из-за проблем с позвоночником, а лишь полулежит, но у него нет проблем с ходьбой. Собеседник добавил, что продюсер иногда позволяет себе немного выпить водки и в последнее время начал курить

на-на
смерть артиста
трагедии звезд
шоу-бизнес
Виктория Катаева
В. Катаева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Китай разорвал отношения с президентом Чехии из одной встречи в Индии
Юрист объяснил, как легально утилизировать мусор на даче
Россиян предупредили о резком изменении климата в ближайшие десять
В «Ростелекоме» ответили на слухи о блокировке звонков в мессенджерах
Военэксперт ответил, почему ВСУ нервничают из-за Покровского направления
Названо секретное оружие, которое ВС РФ применили на Покровском направлении
Диетолог рассказала, кому нельзя употреблять клетчатку
Рогозин предостерег от лишнего оптимизма после прорыва у Доброполья
В Сети появились кадры прогулки семьи енотовидных собак
Тайные визиты в РФ, болезнь мозга, терроризм: куда пропала Лайма Вайкуле
Российская гостиница отказалась заселять бойца СВО
Стало известно, ждать ли Зеленского на Аляске в дни встречи Путина и Трампа
Швейцария ударила по России новыми санкциями
Российских подростков задержали за теракт на железной дороге
В России введут новую выплату для всех? Что такое базовый доход, детали
Политолог предсказал судьбу Зеленского после переговоров Путина и Трампа
В Госдуме ответили, в каком случае базовый доход будет полезным для россиян
Экономист оценил запрет мигрантам работать курьерами в Петербурге
Драка за наследство Краско: жены, дети, внуки поборются за деньги и дачу
Девочке с Украины помогли воссоединиться с мамой в России
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.