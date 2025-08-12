Трамп «отмахнулся» от слов Зеленского про уступки NYT: Трамп отмахнулся от отказа Зеленского уступать территории Украины

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп попросту отмахнулся от высказывания украинского лидера Владимира Зеленского, отказавшегося уступать территории в ходе переговоров по урегулированию конфликта, сообщает американская газета The New York Times. По ее информации, хозяин Белого дома подчеркнул, что намерен провести «земельный обмен». Во время поездки на Аляску Трамп также хочет узнать, что «на уме» у президента России Владимира Путина.

Трамп повторил, что планирует провести переговоры о том, что он назвал «земельным обменом», и отмахнулся от заявлений президента Украины Владимира Зеленского, — говорится в публикации.

Ранее Зеленский заявил, что Киев не намерен идти на территориальные уступки Москве. По его словам, Аляска, где состоятся переговоры президентов России и США, «слишком далека от Украины».

Как считает спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов, отказ Зеленского от территориальных уступок, обоснованный положениями Конституции Украины, выглядит неубедительным. По его мнению, власти страны используют главный документ государства в личных целях.