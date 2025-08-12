Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 августа 2025 в 15:00

Вице-мэру Салехарда Токарчуку запретили определенные действия

Николай Токарчук Николай Токарчук Фото: Dmitry Tkachuk/ТАСС

Экс-замглавы Салехарда Николай Токарчук, обвиняемый в мошенничестве, получил запрет определенных действий на один месяц 18 дней, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу городского суда. Однако о каких мерах идет речь, не раскрывается.

У него запрет определенных действий на один месяц 18 дней, — уточнили в суде.

Токарчука подозревают в организации преступной группы, которая по предварительному сговору совершила мошеннические действия. Сумма причиненного ущерба превышает 3 млн рублей. По версии следствия, заммэр с 2022 по 2024 год вместе с сообщниками уговорил руководство одной организации подписать контракты с предпринимателем. Работы не выполнили, а деньги, по данным СК, участники схемы потратили на свои нужды.

Ранее бывший мэр Тулуна Юрий Карих получил пять лет колонии общего режима. Он осужден по четырем статьям Уголовного кодекса РФ: о превышении полномочий, халатности, злоупотреблении властью и растрате. С 2020 по 2022 год Карих оформил муниципальный земельный участок на подставных лиц, чем причинил городу ущерба более чем на 1,2 млн рублей. А в 2022 году передал еще один участок своему сыну, из-за чего бюджет потерял 412 тысяч рублей.

