Раскрыто, в чем обвиняют задержанного заммэра Салехарда Заммэра Салехарда Токарчуку предъявили обвинение в мошенничестве

Заместителю мэра Салехарда Николаю Токарчуку предъявили обвинение в мошенничестве, сообщили представители следственного управления СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу в Telegram-канале. Его подозревают в организации преступной группы, которая по предварительному сговору совершила мошеннические действия. Сумма причиненного ущерба превышает 3 млн рублей.

По версии следствия, в период с 2022 по 2024 годы фигурант, используя свое служебное положение, действуя группой лиц, убедил руководство автономной организации заключить договоры с индивидуальным предпринимателем на оказание ряда услуг, общей стоимостью более 3 млн рублей. При этом обязательства, предусмотренные договорами, выполнены не были. Денежными средствами полученными преступным путем соучастники распорядились по своему усмотрению, — говорится в сообщении.

Ранее бывший первый заместитель руководителя подведомственного Минэкономразвития учреждения Андрей Шестаков стал фигурантом уголовного дела. Следствие утверждает, что он похитил 28 млн рублей, выделенных на исполнение государственных контрактов. Параллельно чиновнику вменяют получение взятки в размере 3 млн.