Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 августа 2025 в 14:55

В Госдуме назвали реальную причину наращивания военного производства в ЕС

Депутат Белик заявил, что странам ЕС прибыльно развивать военное производство

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Странам Евросоюза выгодно развивать свое военное производство и извлекать из этого прибыль, заявил RT депутат Госдумы Дмитрий Белик. По его словам, конфликт на Украине ЕС использует в качестве удобного предлога для наращивания оборонной промышленности.

Стремительное военное производство в странах Европы связано не только и не столько с оказанием помощи Украине, сколько с желанием получить прибыль от собственного ВПК, — подчеркнул Белик.

Он уточнил, что за последние годы в Евросоюзе значительно увеличилось число оборонных программ и фондов. Парламентарий также добавил, что Европа, которая до сих пор массово закупает вооружение у США, стремится снизить внешнюю зависимость от Штатов и укрепить оборонную автономию.

Ранее сообщалось, что Польша оказалась лидером по закупкам продукции военного назначения (ПВН) из-за рубежа. Это стало следствием высочайшей милитаризации страны.

депутаты
Евросоюз
оружие
производство
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Польша выдворяет украинцев за демонстрацию бандеровской символики
Воробьев высказался об умных технологиях в школах
«Чистая фикция»: в Совфеде объяснили, что стоит за просьбой ЕС к Трампу
Китай разорвал отношения с президентом Чехии из одной встречи в Индии
Юрист объяснил, как легально утилизировать мусор на даче
Россиян предупредили о резком изменении климата в ближайшие десять лет
В «Ростелекоме» ответили на слухи о блокировке звонков в мессенджерах
Военэксперт ответил, почему ВСУ нервничают из-за Покровского направления
Названо секретное оружие РФ, которое засветилось на Покровском направлении
Диетолог рассказала, кому нельзя употреблять клетчатку
Рогозин предостерег от лишнего оптимизма после прорыва у Доброполья
В Сети появились кадры прогулки семьи енотовидных собак
Тайные визиты в РФ, болезнь мозга, терроризм: куда пропала Лайма Вайкуле
Российская гостиница отказалась заселять бойца СВО
Стало известно, ждать ли Зеленского на Аляске в дни встречи Путина и Трампа
Швейцария ударила по России новыми санкциями
Российских подростков задержали за теракт на железной дороге
В России введут новую выплату для всех? Что такое базовый доход, детали
Политолог предсказал судьбу Зеленского после переговоров Путина и Трампа
В Госдуме ответили, в каком случае базовый доход будет полезным для россиян
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.