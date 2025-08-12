В Госдуме назвали реальную причину наращивания военного производства в ЕС Депутат Белик заявил, что странам ЕС прибыльно развивать военное производство

Странам Евросоюза выгодно развивать свое военное производство и извлекать из этого прибыль, заявил RT депутат Госдумы Дмитрий Белик. По его словам, конфликт на Украине ЕС использует в качестве удобного предлога для наращивания оборонной промышленности.

Стремительное военное производство в странах Европы связано не только и не столько с оказанием помощи Украине, сколько с желанием получить прибыль от собственного ВПК, — подчеркнул Белик.

Он уточнил, что за последние годы в Евросоюзе значительно увеличилось число оборонных программ и фондов. Парламентарий также добавил, что Европа, которая до сих пор массово закупает вооружение у США, стремится снизить внешнюю зависимость от Штатов и укрепить оборонную автономию.

Ранее сообщалось, что Польша оказалась лидером по закупкам продукции военного назначения (ПВН) из-за рубежа. Это стало следствием высочайшей милитаризации страны.