В ГД предупредили о рисках запрета мигрантам бесплатного обучения в школах Депутат Федоров: без школьного образования мигранты уйдут в криминал

Запрет бесплатного обучения в школах для детей мигрантов может обернуться ростом преступности, заявил депутат Госдумы Евгений Федоров в разговоре с «Газетой.Ru». По его мнению, приезжие без образования могут быть вовлечены в криминал.

Эта инициатива направлена на то, чтобы дети мигрантов не учились вообще, соответственно, пополняли криминальный мир. Это же очевидно, — подчеркнул парламентарий.

До этого в Сети появилась информация, что в Госдуму внесут законопроект, который запретит бесплатное обучение детей иностранцев с 1-го по 11-й класс. Как заявил депутат ГД Ярослав Нилов, эта мера дополнительно поддержит бюджет и пойдет на пользу всему российскому обществу.

Ранее депутат Брянской областной думы, руководитель движения «Россия Православная» Михаил Иванов заявил, что мигрантов, причастных к взломам личных кабинетов на портале «Госуслуги», следует лишать российского гражданства. Так он отреагировал на задержание шести подозреваемых, которые поставили на миграционный учет около пяти тысяч иностранцев через взломанные аккаунты.