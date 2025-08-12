Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 августа 2025 в 14:48

В ГД предупредили о рисках запрета мигрантам бесплатного обучения в школах

Депутат Федоров: без школьного образования мигранты уйдут в криминал

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Запрет бесплатного обучения в школах для детей мигрантов может обернуться ростом преступности, заявил депутат Госдумы Евгений Федоров в разговоре с «Газетой.Ru». По его мнению, приезжие без образования могут быть вовлечены в криминал.

Эта инициатива направлена на то, чтобы дети мигрантов не учились вообще, соответственно, пополняли криминальный мир. Это же очевидно, — подчеркнул парламентарий.

До этого в Сети появилась информация, что в Госдуму внесут законопроект, который запретит бесплатное обучение детей иностранцев с 1-го по 11-й класс. Как заявил депутат ГД Ярослав Нилов, эта мера дополнительно поддержит бюджет и пойдет на пользу всему российскому обществу.

Ранее депутат Брянской областной думы, руководитель движения «Россия Православная» Михаил Иванов заявил, что мигрантов, причастных к взломам личных кабинетов на портале «Госуслуги», следует лишать российского гражданства. Так он отреагировал на задержание шести подозреваемых, которые поставили на миграционный учет около пяти тысяч иностранцев через взломанные аккаунты.

мигранты
преступность
Госдума
школы
