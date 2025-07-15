Тренер назвал лучшие упражнения для сжигания жира

Для эффективного сжигания жира необходимо задействовать крупные мышцы и сочетать кардио с силовой нагрузкой, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» cтарший тренер Акулина Бахтурина. По ее словам, лучшими жиросжигающими упражнениями, которые не требуют посещения зала, являются берпи, «Альпинист» и присед.

Как пояснила Бахтурина, такие упражнения можно выполнять с собственным весом практически в любом месте, что делает их доступными для новичков и опытных спортсменов. Первое упражнение — берпи, за минуту которого можно сжечь до 12–14 ккал. Второе — «Альпинист», отлично прорабатывающий пресс и ноги. Третье — присед с подъемом колена к груди, которое тренирует ноги и координацию.

Также в топ упражнений вошли планка с касанием плеч и лодочка с разведением рук, укрепляющая спину и улучшая осанку. Тренер посоветовала использовать принцип круговой тренировки, выполняя упражнения по 40 секунд с 20-секундным отдыхом, и делать 3-4 круга с короткими перерывами между ними.

Ранее врач Алексей Шишкин заявил, что упражнения с фитнес-резинками ускоряют обмен веществ, способствуя похудению. По его словам, резинки эффективны в комплексе с питанием и активностью.