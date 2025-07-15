Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
15 июля 2025 в 15:23

Тренер назвал лучшие упражнения для сжигания жира

Тренер Бахтурина назвала берпи лучшим упражнением для сжигания жира без зала

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Для эффективного сжигания жира необходимо задействовать крупные мышцы и сочетать кардио с силовой нагрузкой, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» cтарший тренер Акулина Бахтурина. По ее словам, лучшими жиросжигающими упражнениями, которые не требуют посещения зала, являются берпи, «Альпинист» и присед.

Как пояснила Бахтурина, такие упражнения можно выполнять с собственным весом практически в любом месте, что делает их доступными для новичков и опытных спортсменов. Первое упражнение — берпи, за минуту которого можно сжечь до 12–14 ккал. Второе — «Альпинист», отлично прорабатывающий пресс и ноги. Третье — присед с подъемом колена к груди, которое тренирует ноги и координацию.

Также в топ упражнений вошли планка с касанием плеч и лодочка с разведением рук, укрепляющая спину и улучшая осанку. Тренер посоветовала использовать принцип круговой тренировки, выполняя упражнения по 40 секунд с 20-секундным отдыхом, и делать 3-4 круга с короткими перерывами между ними.

Ранее врач Алексей Шишкин заявил, что упражнения с фитнес-резинками ускоряют обмен веществ, способствуя похудению. По его словам, резинки эффективны в комплексе с питанием и активностью.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эпидемиолог перечислил ключевые симптомы ротавируса
Лавров счел провокацией слова Макрона о Тайване и Украине
Премьер-министр Украины попросился в отставку
Лавров объяснил, при каком раскладе Трамп мог назвать России меньший срок
Дарья Мороз появилась на публике за день до смерти отца
Будет полная демобилизация? Когда, кого уволят из ВС РФ, мнения экспертов
В Госдуме ответили, кого коснется закон о студенческих семьях
Экс-главу военно-строительной компании задержали в Москве
После атаки ВСУ у россиянки в ключице застрял осколок
В США раскрыли цель предложения Трампа «ударить по Москве»
«Вопрос закрыт»: Мур поставила точку в конфликте с Марго Овсянниковой
Мигрантам могут запретиь отправлять за рубеж суммы, превышающие их зарплату
Ветеринар дал советы, где лучше оставить собаку на время отпуска
Лавров оценил позицию Киева по третьему раунду переговоров
Стало известно, сколько власти России потратят на строительство самолетов
От поцелуев до изнасилования: мальчик проиграл подросткам в бутылочку
Зеленский просил у Трампа долетающие до Москвы ракеты
Фермер рассказал, когда лучше покупать арбузы в России
Как сохранить продуктивность летом: работа без стресса
Раскрыто, какое вооружение может спасти от новых украинских дронов «Дартс»
Дальше
Самое популярное
Двойной удар по Украине, мощный прорыв в ДНР: новости СВО на вечер 13 июля
Россия

Двойной удар по Украине, мощный прорыв в ДНР: новости СВО на вечер 13 июля

«Из детства пришло»: Путин об одной своей привычке перед сном
Власть

«Из детства пришло»: Путин об одной своей привычке перед сном

Появилось первое видео с места трагедии, где молния убила трех человек
Регионы

Появилось первое видео с места трагедии, где молния убила трех человек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.