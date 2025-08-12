Критика президента США Дональда Трампа в адрес украинского лидера Владимира Зеленского на фоне предстоящих переговоров с главой РФ Владимиром Путиным является показательным моментом, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. Эксперт подчеркнул, что попытки Зеленского спрятаться за юридическими формулировками не выдерживают критики, так как до этого лидер Украины игнорировал конституцию своей страны.

То, что Трамп начинает критиковать Зеленского, показательный момент, потому что попытки Зеленского спрятаться за юридическими формулировками, очевидно, не выдерживают никакой критики. Сколько раз, когда это было необходимо, нынешняя власть в Киеве полностью игнорировала свои собственные конституционные нормы и все остальное, а тут внезапно о них вспомнили. Конечно, Соединенные Штаты Америки в данном случае в лице Трампа недовольны, — пояснил Дудаков.

По словам американиста, на текущий момент итоги переговоров в некоторой степени зависят от того, сможет ли администрация Трампа навязать свою повестку как европейским лидерам, так и украинскому лобби. Политолог уточнил, что и те, и другие демонстрируют недоговороспособность.

Я могу предположить, что американцы попробуют представить свою дорожную карту мирного урегулирования, которая, может быть, не во всем будет соотноситься с нашими условиями, но она запустит процесс согласования позиции. Но европейцы, украинцы будут, очевидно, против того, чтобы к чему-то из этого приходить. Поэтому здесь у администрации Трампа есть очевидные рычаги на тот же офис Зеленского, — добавил американист.

Спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов ранее заявил, что отказ Зеленского от территориальных уступок, обоснованный положениями Конституции Украины, выглядит неубедительным. По его мнению, власти страны используют главный документ государства в личных целях.