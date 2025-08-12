Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 августа 2025 в 14:17

«Так жить нельзя»: Миронов сделал важное заявление о зарплатах учителей

Миронов потребовал поднять зарплату учителей и врачей до уровня госслужащих

Сергей Миронов Сергей Миронов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Необходимо приравнять зарплаты учителей, врачей и работников культуры к уровню оплаты труда госслужащих, с такой инициативой выступил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. По его словам, «так жить нельзя», передает корреспондент NEWS.ru.

Я выскажу позицию нашей партии. Так дальше жить нельзя. Необходимо все-таки пересмотреть подход к заработным платам подавляющего большинства наших бюджетников. А это, прежде всего, наши учителя, все педагогические работники. Это наши врачи, это, конечно, деятели культуры, — подчеркнул депутат.

Парламентарий добавил, что, помимо финансовых вопросов, стоит менять систему образования. В качестве примера он привел ситуацию в одном из ведущих инженерных вузов России, где после второго курса отчислили 24% студентов, включая обладателей 100 баллов по ЕГЭ. По словам Миронова, они «не могут высидеть пару и вместо этого уходят в гаджеты» из-за того, что школа натаскивала их лишь на тесты.

Ранее Министерство просвещения РФ утвердило недельные нормы рабочего времени за одну ставку зарплаты для педагогов разных специальностей. Согласно приказу, базовая норма для школьных учителей составляет 18 часов преподавательской работы в неделю.

Сергей Миронов
зарплаты
видео
учителя
врачи
госслужащие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Польша выдворяет украинцев за демонстрацию бандеровской символики
Воробьев высказался об умных технологиях в школах
«Чистая фикция»: в Совфеде объяснили, что стоит за просьбой ЕС к Трампу
Китай разорвал отношения с президентом Чехии из одной встречи в Индии
Юрист объяснил, как легально утилизировать мусор на даче
Россиян предупредили о резком изменении климата в ближайшие десять лет
В «Ростелекоме» ответили на слухи о блокировке звонков в мессенджерах
Военэксперт ответил, почему ВСУ нервничают из-за Покровского направления
Названо секретное оружие РФ, которое засветилось на Покровском направлении
Диетолог рассказала, кому нельзя употреблять клетчатку
Рогозин предостерег от лишнего оптимизма после прорыва у Доброполья
В Сети появились кадры прогулки семьи енотовидных собак
Тайные визиты в РФ, болезнь мозга, терроризм: куда пропала Лайма Вайкуле
Российская гостиница отказалась заселять бойца СВО
Стало известно, ждать ли Зеленского на Аляске в дни встречи Путина и Трампа
Швейцария ударила по России новыми санкциями
Российских подростков задержали за теракт на железной дороге
В России введут новую выплату для всех? Что такое базовый доход, детали
Политолог предсказал судьбу Зеленского после переговоров Путина и Трампа
В Госдуме ответили, в каком случае базовый доход будет полезным для россиян
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.