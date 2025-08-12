«Так жить нельзя»: Миронов сделал важное заявление о зарплатах учителей Миронов потребовал поднять зарплату учителей и врачей до уровня госслужащих

Необходимо приравнять зарплаты учителей, врачей и работников культуры к уровню оплаты труда госслужащих, с такой инициативой выступил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. По его словам, «так жить нельзя», передает корреспондент NEWS.ru.

Я выскажу позицию нашей партии. Так дальше жить нельзя. Необходимо все-таки пересмотреть подход к заработным платам подавляющего большинства наших бюджетников. А это, прежде всего, наши учителя, все педагогические работники. Это наши врачи, это, конечно, деятели культуры, — подчеркнул депутат.

Парламентарий добавил, что, помимо финансовых вопросов, стоит менять систему образования. В качестве примера он привел ситуацию в одном из ведущих инженерных вузов России, где после второго курса отчислили 24% студентов, включая обладателей 100 баллов по ЕГЭ. По словам Миронова, они «не могут высидеть пару и вместо этого уходят в гаджеты» из-за того, что школа натаскивала их лишь на тесты.

Ранее Министерство просвещения РФ утвердило недельные нормы рабочего времени за одну ставку зарплаты для педагогов разных специальностей. Согласно приказу, базовая норма для школьных учителей составляет 18 часов преподавательской работы в неделю.